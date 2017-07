Timeless Hideaways GmbH: TIMELESS HIDEAWAYS baut drei Luxus-Chalets in Kitzbühel

TIMELESS HIDEAWAYS baut drei Luxus-Chalets in Kitzbühel

- Grundstückskauf besiegelt - Baubeginn in Kürze - Fertigstellung 2018 geplant

- Lage: Bichlalm direkt an der Skipiste und unterhalb der bekannten "Rosis Sonnbergstuben"

München, Kitzbühel 25. Juli 2017 - Die Timeless Hideaways GmbH hat notariell ein 1.650 qm großes Grundstück in bester Lage auf der Bichlalm in Kitzbühel erworben und wird darauf drei Luxus-Chalets bauen. Mit den Bauarbeiten soll kurzfristig begonnen werden. Finanziert wird das Projekt teilweise bereits mit Mitteln aus der aktuell laufenden Platzierung der 7% Unternehmensanleihe 2017/24 (ISIN: DE000A2DALV1). Timeless Hideaways investiert in den neuen Standort knapp 10 Mio. Euro. Bei der Erstellung der Immobilien arbeitet Timeless Hideaways mit ausgewählten Architekten sowie Partnern aus der Design- und Immobilienbranche zusammen.

Die Fertigstellung soll 2018 erfolgen. Die anschließende wochenweise Vermietung der Chalets erfolgt über TUI, dem führenden Touristikkonzern der Welt mit 1.600 eigenen Reisebüros und führenden Onlineplattformen.

"Mit dem Bau der Luxus-Ferienchalets an diesem exponierten und weltberühmten Standort wollen wir unser Portfolio um drei herausragende Immobilien in bester Lage erweitern. Ziel ist es, innerhalb der kommenden zwei Jahre 15 bis 20 Luxus-Ferienchalets und -villen in Österreich, Deutschland, Italien und auf den Balearen zu errichten. Ferienhäuser liegen absolut im Trend. Bei unseren in 2015 bzw. 2016 realisierten Referenzprojekten am Wilden Kaiser und in Zell am See sehen wir steigende Auslastungen mit teilweise über 90 Prozent, was den zukünftigen Erfolg unseres Geschäftsmodells unterstreicht.", kommentiert Michael Gössl, Geschäftsführer der Timeless Hideaways GmbH.

Alle Chalets verfügen über fünf Schlafzimmer, einen großzügigen Wohn-/Essbereich und jeweils über einen großen, privaten Wellnessbereich. Die TIMELESS LUXURY GROUP hat kürzlich den Abschluss eines Kooperationsvertrages bekannt gegeben, mit dem sie die nächsten vier Jahre Partner der legendären Hahnenkamm-Rennen in Kitzbühel wird.

"Im Rahmen dieser Kooperation werden wir die neuen Luxus-Chalets als Quartier für die internationalen VIP-Gäste beim Hahnenkamm-Rennen, dem wohl bekanntesten Ski-Rennen der Welt, nutzen. Das wird die zunehmende Bekanntheit der Marke TIMELESS weiter unterstützen", betont Michael Gössl, Geschäftsführer der Timeless Hideaways GmbH.

Über die Timeless Hideaways GmbH:

Timeless Hideaways ist Anbieter exklusiver Luxusvillen und Luxuschalets, die unter der Marke TIMELESS HIDEAWAYS in Kooperation mit TUI, dem größten Touristikkonzern Europas, vermarktet werden. Projektentwicklung, Vermietung, Verwaltung und Verkauf erfolgen aus einer Hand. Dabei arbeitet Timeless Hideaways mit ausgewählten Architekten, Designern sowie Partnern aus der Immobilienbranche zusammen. Der regionale Schwerpunkt liegt derzeit in Österreich, in Deutschland und auf den Balearen. Bei der Finanzierung der Projekte arbeitet Timeless Hideaways eng mit einer österreichischen Raiffeisenbank zusammen. Die Timeless Hideaways GmbH ist außerdem zu 50% an der österreichischen Timeless Projektentwicklungsgesellschaft mbH beteiligt. Die übrigen 50% hält die Beteiligungsgesellschaft einer österreichischen Raiffeisenbank.

Die Anleihe der Timeless Hideaways GmbH (WKN: A2DALV) notiert voraussichtlich ab 1. August 2017 an der Börse Düsseldorf. Weitere Informationen finden Sie unter www.timeless-luxury.com.

Zu Timeless gehören auch die Unternehmen Timeless Properties, Timeless Homes und Timeless Projects.

Timeless Properties GmbH Timeless Properties betreibt die beiden Luxus-Ferienvillen TIMELESS HIDEAWAY Wilder Kaiser und TIMELESS HIDEAWAY Zell am See. Außerdem realisiert das Unternehmen weitere, über den Immobilienbereich hinausgehende Projekte im Luxussegment unter der Marke TIMELESS, unter anderem Yachten der Marke TIMELESS YACHTS. Mit der TIMELESS SELECTION, einer Auswahl edler Spirituosen, Zigarren und Weine, ist TIMELESS offizieller Partner der legendären Hahnenkamm-Rennen in Kitzbühel. Die Property Ventures GmbH, Köln, hält 26% an der Timeless Properties GmbH.

Timeless Homes GmbH Timeless Homes ist Anbieter von Luxusvillen der Marke TIMELESS HOMES und Luxus-Chalets der Marke TIMELESS CHALETS, bei denen Design, Luxus und Lifestyle eine überragende Rolle spielen. Im Rahmen eines Exklusivvertrages entwickelt Timeless Homes sämtliche Immobilienprojekte der Timeless Properties GmbH.

Timeless Projects GmbH Timeless Projects, eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der Timeless Homes GmbH, betreibt in Kooperation mit Kofler & Kompanie, einem der renommiertesten Unternehmen der Catering- und Eventbranche, das Clubschiff MS CATWALK, das vom PORSCHE DESIGN STUDIO gestaltet wurde.

Weitere Informationen finden Sie unter www.timeless-luxury.com

Medienkontakt TIMELESS LUXURY GROUP: max. Equity Marketing GmbH Maximilian Fischer Marienplatz 2 80331 München Tel.: +49 89 139 2889 0 mailto: m.fischer@max-em.de

Disclaimer Dieses Dokument stellt weder ein Angebot zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren der TIMELESS Hideaways GmbH noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Erwerb von Wertpapieren dar. Der Kauf oder die Zeichnung von Inhaber-Teilschuldverschreibungen 2017/2024 der TIMELESS Hideaways GmbH erfolgt ausschließlich auf der Grundlage des von der Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF") am 29.06.2017 gebilligten Wertpapierprospekts sowie etwaige Nachträge. Der am 29.06.2017 gebilligte Wertpapierprospekt sowie etwaige Nachträge sind bei der TIMELESS Hideaways GmbH, Maximilianstraße 13, 80539 München sowie als Download auf ihrer Homepage www.timeless-luxury.com kostenfrei erhältlich.

