Wien - Das Fondsdaten- und Analysehaus Morningstar hat einen Anteil von 40 Prozent an Sustainalytics erworben, so die Experten von "FONDS professionell".Das Unternehmen biete Ratings nach ethischen, sozialen und ökologischen Kriterien (Environmental Social Governance, kurz: ESG) an. Die Direktinvestition stelle einen wichtigen Meilenstein in der Nachhaltigkeitsstrategie von Morningstar dar und verfolge die Absicht, Sustainalytics zu einem innovativen Lieferanten von ESG-Dienstleistungen aufzubauen, heiße es in einer Mitteilung.

