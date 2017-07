Stuttgart/New York (ots) -



- Querverweis: Video ist abrufbar unter: http://www.dpa-video.com und http://www.presseportal.de/video -



350 Meter lang, 40 Meter breit, 16 Decks hoch, 168000 Tonnen schwer, mit Platz für rund 5000 Passagiere und 1500 Besatzungsmitglieder - die Anthem of the Seas ist eines der größten Kreuzfahrtschiffe der Welt. Bahamas, Bermuda, Barbados - das ganze Jahr hindurch ist sie auf hoher See unterwegs zu den exotischsten Urlaubszielen. Am Turnaround Day, wenn das Schiff für wenige Stunden im Hafen Cape Liberty vor New York ankert, haben Crewmitglieder und Hafenarbeiter keine freie Sekunde. Dann verlassen die bisherigen Gäste das Schiff und tausende neue Passagiere gehen an Bord. Lebensmittel und andere Güter, die auf der Reise gebraucht werden, finden ihren Platz unter Deck. Gleichzeitig werden 10.000 Gepäckstücke über die Decks transportiert. Jedes bis vor die richtige Kabinentür. Eine logistische Meisterleistung, von der die Kreuzfahrt-Passagiere nichts merken sollen, außer dem Resultat: eine perfekte Kreuzfahrt mit höchstem Komfort. Hinter den Kulissen trimmen Porsche Consulting und die Reederei Royal Caribbean gemeinsam die Prozesse.



OTS: Porsche Consulting GmbH newsroom: http://www.presseportal.de/nr/115681 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_115681.rss2



Pressekontakt: Porsche Consulting GmbH Leiter Kommunikation und Marketing Heiner von der Laden



Telefon: +49 (0) 711 911 1 21 21 Mobil: +49 (0) 170 911 4110



E-Mail: heiner.von.der.laden@porsche.de Internet: www.porsche-consulting.com