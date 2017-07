Zusammenfassung: Europäische Aktienmärkte stärker trotz schwacher Handelszeit in Asien DE30 könnte abprallen Henkel AG und Infineon im Fokus Die Aktienmärkte in Europa konnten Gewinne zu Beginn des Handelstages verbuchen, die ihre Wurzeln im gestrigen Anstieg auf dem Energiemarkt haben. Trotz einer eher schwachen Handelszeit in Asien, in der es nur in Australien möglich war, über der Null-Linie ...

