Im ausserbörslichen Handel der Zürcher Kantonalbank (ZKB) sind die Volumen aufgrund der Sommerferien noch einmal gefallen, mit einem Rückgang um 61.6% auf CHF 2.54 Mio. sogar deutlich. Auch die Anzahl der Abschlüsse fiel mit 88 deutlich tiefer aus als in der Vorwoche mit 237 Trades. Der ZKB KMU Index konnte derweil sein Niveau mit 1'375.53 Punkten (+0.1%) halten. Auf der Nachrichtenseite standen die Halbjahresabschlüsse der Regionalbanken im Fokus.

Das höchste Volumen registrierte die ZKB in den Cendres+Métaux (CHF 1.04 Mio. in fünf Abschlüssen). Im Vorwochenvergleich habe sich der Kurs aber nicht verändert, so die ZKB. Nach wie vor gab es gute Volumen in WWZ (CHF 583'000 in 15 Transaktionen). Der Kurs fiel derweil um 3,4% und brachte den Titel damit auf die zweite Position der Verliereraufstellung. Zu beiden Unternehmen gab es keine Neuigkeiten.

Auf der Gewinnerseite avancierten Arosa Bergbahnen mit einem Plus von 13.3% mit Abstand am besten. Aufgrund eines eingeleiteten Massnahmepakets konnte das Unternehmen einen Jahresgewinn von CHF 0.3 Mio. ausweisen. Der Titel ging mit einem Volumen von rund CHF 4'590 aus dem Wochenhandel. Dahinter legten Welinvest um 4.1% zu. Schilthornbahn und Neue Zürcher Zeitung stiegen um 3.3% respektive 1.7%.

Grösste Wochenverlierer waren ohne besondere Vorkommnisse die Titel von Patiswiss (9.5%). Auto Holding büssten 2.7% ein und Acrevis verloren zum Ende der Handelswoche 1.9%.

Gleich vier Regionalbanken legten ihre Semesterergebnisse vor. Die Saanenbank erwirtschaftete einen um 3.6% höheren Reingewinn von CHF 1.21 Mio. Das wichtige Zinsengeschäft wuchs um 5.8%. Auch die Clientis Bank im Thal verbesserte ihren Reingewinn (+15.0% auf CHF 0.44 Mio.), während im Zinsengeschäft der Nettoerfolg (1.1%) leicht rückläufig ausfiel. Und auch die Regiobank Männedorf steigerte im ersten Semester 2017 den Gewinn (+2.5% auf CHF 0.54 Mio.) bei einem knapp gehaltenen Zinserfolg. Bei der Leihkasse Stammheim ging derweil der Reingewinn leicht auf CHF 0.46 Mio. von CHF 0.47 Mio. zurück. Ebenfalls rückläufig war der Erfolg aus dem Zinsengeschäft.

Halbjahreszahlen gab es auch von Lienhardt & Partner. In der ersten Jahreshälfte steigerte die Privatbank den Jahresgewinn um 10.9% auf CHF 2.81 Mio. Der Bruttoerfolg aus dem Zinsengeschäfts erhöhte sich gegenüber der Vorjahresperiode um 4.9%.

Im weiteren vermeldete Holdigaz für das Geschäftsjahr 2016 einen um 1.3% schlechteren Betriebsertrag von CHF 228 Mio. ,aber einen um 11.1% verbesserten Reingewinn von CHF 32 Mio. Bei der Plaston Gruppe sank der Umsatz im Geschäftsjahr 2016/17 (per Ende März) um 7.1% auf CHF 74.8 Mio.. Unter dem Strich resultierte ein Verlust von CHF 1.1 Mio nach einem Gewinn von CHF 2.1 Mio CHF im Vorjahr. Auf eine Ausschüttung soll verzichtet werden. (Quelle: awp)

Die Holdigaz SA erzielte im vergangenen Geschäftsjahr einen um 1.25% tieferen Betriebsertrag von CHF 228 Mio. Der Reingewinn verbesserte sich um 11.11% auf CHF 32 Mio. Allerdings hatten im Vorjahr eine Sonderabschreibung sowie umfangreiche Investitionen am Standort in Forel das Ergebnis belastet. An der kommenden Generalversammlung vom 27. September 2017 wird eine Dividende auf dem Niveau des Vorjahres beantragt.

In der Berichtsperiode wurden über die Netze der drei Versorgungsunternehmen der Gruppe 1,65 Mrd kWh Erdgas geliefert, was einem Anstieg von 7,3% entspricht. Zum Plus beigetragen haben insgesamt 654 Neuanschlüsse an das ausgebaute Versorgungsnetz sowie die kälteren Temperaturen in den Wintermonaten. 2016 habe Holdigaz zudem die Diversifizierungsstrategie fortgesetzt. So habe man sich etwa an der Gründung der Swiss Gas Invest AG beteiligt und das Unternehmen Energiapro SA gegründet. Erstere ist gemäss Mitteilung im Nord-Süd-Transport von Gas in der Schweiz tätig. Letztere übernehme seit dem 1. April 2017 die Energieversorgung der Erdgasnetzunternehmen der Gruppe. (Quelle: Medienmitteilung/awp)

Die Plaston Gruppe musste im vergangenen Geschäftsjahr 2016/17 (per 31.03.17) eine Umsatzeinbusse von 7.1% auf CHF 74.8 Mio. verbuchen. Der EBITDA lag mit CHF 3.2 Mio. über 58% unter dem Vorjahreswert. Dies entspricht einer Marge von 4.28%, im Vorjahr betrug diese noch satte 9.7%. Unter dem Strich blieb ein Jahresverlust von CHF 1.1 Mio., im Vorjahr wurde ein Gewinn von CHF 2.1 Mio. erzielt. An der kommenden Generalversammlung soll über den Verzicht einer Dividendenauszahlung abgestimmt werden. Im Vorjahr kommen die Aktionäre in den Genuss einer Ausschüttung von CHF 100.

Dank vorübergehend steigenden Zuckerpreisen auf dem Weltmarkt und in der EU wird die Schweizer Zucker AG trotz der tiefen Zuckerproduktion ein ansprechendes Betriebsergebnis realisieren können. Der definitive Rübenpreis 2016 wurde von der Interprofession auf CHF 44./t festgelegt. Dieser liegt somit auf dem gleichen Niveau wie letztes Jahr und einen Franken über dem Richtpreis. Der Schlusspreis setzt sich aus dem Grundpreis von CHF 37./t, und einer variablen Komponente von CHF 7./t zusammen. Dazu kommt die individuelle Qualitätsbezahlung von durchschnittlich etwa CHF 12./ t Zuckerrüben. (Quelle: Bauernzeitung)

