Das Wichtigste für die Anleger vorweg: die Beate Uhse AG wird die Zinszahlung für ihre Unternehmensanleihe (WKN: A12T1W) in dieser Woche und somit innerhalb der Grace Period leisten. Die Überweisung der Zinsen in Höhe von rd. 2,25 Millionen Euro an die zuständige Zahlstelle wird nach Angaben des Unternehmens am 27. Juli 2017 erfolgen.

Zudem wird sich das Unternehmen von den niederländischen B2C-Aktivitäten sowie vom defizitären niederländischen Großhandel im Rahmen von Asset-Deals trennen. Mit den Mitteln aus den vollzogenen Asset-Deals (rd. 4,05 Millionen Euro) soll das laufende Geschäft gesichert werden. Für das Geschäftsjahr 2017 rechnet der Erotik-Konzern dennoch mit Verlusten im (niedrigeren) zweistelligen Millionen-Bereich.

Zinszahlung am 27.07.2017

Die am 09. Juli 2017 verschobene Zinszahlung an die Anleihegläubiger wird nun ab dem 27.07.2017 stattfinden und somit innerhalb des erlaubten Zeitrahmens von 21 Tagen nach Fälligkeit bleiben. Einige Anleger hatten aufgrund eines Bankenfehlers ihre Zahlungen bereits zum eigentlichen Zinszahlungs-Termin erhalten.

ANLEIHE CHECK: Die Unternehmensanleihe 2014/19 der Beate Uhse AG (WKN A12T1W) hat ein Gesamtvolumen von 30 Millionen Euro und ist mit einem jährlichen Zinskupon in Höhe von 7,75 Prozent ausgestattet. Die Anleihe läuft bis Juli 2019. Aktuell ...

Den vollständigen Artikel lesen ...