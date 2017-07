Die deutsche Wirtschaft jagt von Rekord zu Rekord - trotz Unsicherheiten durch den Brexit, Spannungen mit der Türkei und dem steigenden Euro. Der Geschäftsklimaindex des Münchner Ifo-Instituts stieg im Juli überraschend um 0,8 auf 116 Punkte und damit so hoch wie noch nie. Dies ist der dritte Höchstwert in Folge, wie die Forscher am Dienstag zu...

Den vollständigen Artikel lesen ...