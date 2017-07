Spätestens seit der US-Präsidentschaftswahl hat es das Schlagwort "Fake-News" auch nach Deutschland geschafft. Doch was ist dran an der viel beschworenen Gefahr und was steht uns noch bevor? Eine Spurensuche.

Die erste Fake-News liefert das Terrassengespräch direkt frei Haus: Schließlich fand das Expertengespräch nicht wie sonst auf der Dachterrasse der Verlagsgruppe Handelsblatt statt, sondern im Foyer. Das Wetter war schuld und doch lieferte es Geschäftsführer Frank Dopheide zur Begrüßung einen passenden Einstieg: "Wann hat das mit den Fake-News eigentlich angefangen?", fragte Dopheide die rund fünfzig Gäste. Schließlich seien wir doch alle mit ihnen groß geworden: Osterhase, Christkind, Weihnachtsmann. Wann wird aus einem Märchen Fake-News? Und welches Ziel verfolgen ihre Urheber?

An der Beantwortung dieser und vieler weiteren Fragen versuchte sich am Dienstagabend eine Expertenrunde, bestehend aus Handelsblatt-Chefredakteur Sven Afhüppe, WDR-Intendant Tom Buhrow und Beat Balzli, Chefredakteur der WirtschaftsWoche. Zum Thema "Fake News, Bundestagswahl und die Verantwortung der Medien" begaben sich die Journalisten nicht nur auf die Spurensuche nach Wirkung, Definition und Wesen der Falschnachrichten, sondern ergründeten auch die Frage danach, wie sich Journalismus ändern muss, um in Zukunft den gefährlichen Märchen im Netz die Grundlage zu entziehen.

Handelsblatt-Redakteurin Ina Karabasz, die als Moderatorin durch den Abend führte, eröffnete das Gespräch mit einer Falschnachricht: "Herr Buhrow, der WDR will seine Immobilien verkaufen, um die Abgaben der Beitragszahler zu senken?" WDR-Intendant Buhrow blickt die Moderatoren irritiert an, bis die aufklärt: "Das waren natürlich Fake-News."

Buhrow fordert im Anschluss eine klare Unterscheidung von Fake-News: "Es gibt irrtümliche Falschmeldungen, ...

