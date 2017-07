DJ MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte

Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

AKTIENMÄRKTE (13.13 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD S&P-500-Future 2.470,50 +0,09% +10,47% Euro-Stoxx-50 3.489,36 +1,05% +6,04% Stoxx-50 3.137,49 +0,88% +4,22% DAX 12.278,91 +0,57% +6,95% FTSE 7.447,50 +0,95% +4,27% CAC 5.184,34 +1,10% +6,62% Nikkei-225 19.955,20 -0,10% +4,40% EUREX Stand +-Ticks Bund-Future 162,25% -18

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 47,07 46,34 +1,6% 0,73 -17,4% Brent/ICE 49,31 48,6 +1,5% 0,71 -16,1% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.251,33 1.255,31 -0,3% -3,99 +8,7% Silber (Spot) 16,32 16,49 -1,0% -0,16 +2,5% Platin (Spot) 927,80 930,50 -0,3% -2,70 +2,7% Kupfer-Future 2,81 2,74 +2,6% +0,07 +11,3%

AUSBLICK AKTIEN USA

An der Wall Street dreht sich derzeit fast alles um die Berichtsperiode. Während der Gesamtmarkt nur wenig Bewegung zeigt, sind es in der Regel die Geschäftsberichte, die bei Einzelwerten die Kurse machen. Eine Flut an Geschäftsberichten wartet auf die Anleger, die es zu verarbeiten gilt. Die Google-Mutter Alphabet hatte am Vorabend zwar überraschend gute Quartalszahlen veröffentlicht, Händler rechnen jedoch mit sinkenden Kursen. Beobachter bemängeln die Qualität der Geschäftszahlen sowie die Strafzahlungen an die europäischen Regulierungsbehörden. Makroökonomisch rückt die am Dienstag beginnende und am Mittwoch endende Sitzung der US-Notenbank stärker ins Bewusstsein. "Zwar werden bei der Geldpolitik zunächst keine Änderungen erwartet, aber am Markt geht man davon aus, dass die Federal Reserve Maßnahmen zur Bilanzreduzierung ab September vorbereitet (...)", sagt ein Analyst.

Alphabet verlieren vorbörslich 2,4 Prozent. Das Ergebnis je Aktie nach GAAP habe im zweiten Quartal von niedrigeren Steuern sowie höheren Zinseinnahmen profitiert, sagt Analyst Colin Sebastian von R.W. Baird. Und Brian Weiser von Pivotal Research merkt an, dass die Kosten für die Kundengewinnung die Margen gedrückt hätten.

DuPont zeigen sich bislang unverändert. Händler sprechen von Geschäftszahlen oberhalb der Markterwartungen. Das Zusammengehen des Chemiekonzerns mit Dow Chemical soll im August erfolgen.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

Folgende Unternehmen veröffentlichen im weiteren Tagesverlauf Geschäftszahlen:

12:00 US/Dupont & Co, Ergebnis 2Q

12:30 US/United Technologies Corp, Ergebnis 2Q

13:30 US/3M Co, Ergebnis 2Q

13:30 US/General Motors Co (GM), Ergebnis 2Q

13:30 US/Caterpillar Inc, Ergebnis 2Q

14:00 US/McDonald's Corp, Ergebnis 2Q

17:45 FR/Cie Generale des Etablissements Michelin SCA, Ergebnis 1H

19:00 AT/Telekom Austria AG, Ergebnis 1H

22:01 US/AT&T Inc, Ergebnis 2Q

22:15 US/Advanced Micro Devices Inc, Ergebnis 2Q

22:30 US/Texas Instruments Inc, Ergebnis 2Q

AUSBLICK KONJUNKTUR +

-BE 15:00 Geschäftsklimaindex Juli PROGNOSE: -2,0 Punkte zuvor: -2,0 Punkte -US 15:00 Case-Shiller-Hauspreisindex Mai 20 Städte PROGNOSE: +5,9% gg Vj zuvor: +5,7% gg Vj 16:00 Index des Verbrauchervertrauens Juli PROGNOSE: 116,0 zuvor: 118,9

FINANZMÄRKTE EUROPA

Ein auf Rekordhoch gestiegener ifo-Geschäftsklimaindex aus Deutschland unterstützt die zaghafte Erholungsbewegung am Aktienmarkt. Der ifo-Geschäftsklimaindex entferne sich aber damit weiter von der Realität, denn das Wirtschaftswachstum werde im laufenden Jahr keinen Rekordzuwachs verbuchen, heißt es. Mit der Stabilisierung im Euro-Dollar-Paar richtet sich die Aufmerksamkeit der Anleger bereits auf die geldpolitische Entscheidung der Fed am Mittwoch. Die Erwartungen an eine weitere Zinserhöhung in diesem Jahr in den USA liegt mittlerweile nur noch bei 48 Prozent. Für Covestro geht es nach Zahlenausweis um 1,5 Prozent nach unten. Covestro hat die Markterwartungen übertroffen. Allerdings dürfte sich das hohe Margenniveau im Bereich Polyurethane abschwächen, heißt es. Akzo Nobel verlieren 0,7 Prozent. Trotz eines besseren Umsatzes sei es Akzo nicht gelungen, dies in höhere Gewinne umzusetzen, so Händler. Societe Generale äußert sich insgesamt recht angetan zu den Quartalszahlen von Luxottica. Luxottica gewinnen 2,7 Prozent. Für Jimmy Choo geht es um gut 17 Prozent nach oben, nachdem Michael Kors die Übernahme des britischen Unternehmens angekündigt hat. Randstad legen 5,5 Prozent zu. Hauptsächlich das deutlich höhere Umsatzwachstum habe positiv überrascht, unterstreichen Analysten.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Di, 7.49 Uhr Mo, 17.33 Uhr % YTD EUR/USD 1,1657 +0,03% 1,1654 1,1643 +10,8% EUR/JPY 129,84 +0,31% 129,44 129,33 +5,6% EUR/CHF 1,1050 +0,14% 1,1034 1,1015 +3,2% EUR/GBP 0,8943 -0,02% 0,8945 1,1188 +4,9% USD/JPY 111,38 +0,27% 111,09 111,07 -4,7% GBP/USD 1,3034 +0,05% 1,3028 1,3026 +5,6%

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Die meisten ostasiatischen Börsen bewegten sich kaum. Stützend wirkte, dass der Dollar seine Talfahrt vorerst beendet hatte. Bevor die US-Notenbank am Mittwoch das Ergebnis ihrer Zinssitzung bekanntgeben wird, hielten sich Anleger zurück. Das veröffentlichte Sitzungsprotokoll der japanischen Notenbank, in dem die Bank of Japan ihr Inflationsziel verteidigte, hatte keinen Einfluss. Australische Aktien fielen in dem ruhigen Umfeld mit einem deutlichen Plus auf. Vor allem Aktien des Energiesektors, der am Vortag zu den größten Verlierern gehört hatte, erholten sich im Gefolge der Ölpreise. Santos verbesserten sich um 0,9 Prozent und Woodside Petroleum um 0,2 Prozent. Die Ölpreise wiederum profitierten davon, dass Saudi-Arabien und Nigeria zusicherten, Ölfördermenge und -exporte zu beschränken. Gestützt wurde der japanische Markt von Aktien der Pharmabranche. Shionogi stiegen um 1,7 Prozent, nachdem das Unternehmen ein Grippemittel erfolgreich erprobt hatte. Mitsubishi Tanabe Pharma gewannen 1,4 Prozent. Das Unternehmen hatte den Kauf von Neuroderm für 1,1 Milliarden US-Dollar angekündigt. Technologiewerte waren in der ganzen Region gesucht, nachdem die Nasdaq-Indizes auf neue Rekordstände gestiegen waren. Gegen den Sektortrend verloren in Seoul SK Hynix 3,6 Prozent. Der Chiphersteller hat ein Rekordergebnis gemeldet, das den Erwartungen des Marktes weitgehend entsprach. Allerdings hat die Aktie seit Jahresbeginn schon rund 60 Prozent zugelegt, so dass hier wohl Gewinne mitgenommen wurden. In Hongkong brachen Sunac im späten Handel um fast 7 Prozent ein. Das Immobilienunternehmen verkauft ein Paket von 220 Millionen Aktien. China Coal büßten 4,2 Prozent ein. Der Halbjahresgewinn entsprach nicht einmal der Hälfte dessen, was Analysten für das Geschäftsjahr erwartet hatten.

CREDIT

Mit der Erholung an den Aktienmärkten bilden sich auch die Risikoprämien an den europäischen Kreditmärkten leicht zurück. Im Blick steht weiter der Autosektor. Bislang haben sich die Spreadausweitungen in engen Grenzen gehalten - bei VW gerade einmal um 10 Basispunkte. Die Commerzbank warnt allerdings: "Sollten sich die Tailrisiken im Sektor, den wir aufgrund enger Spreads lange untergewichtet sind, materialisieren, könnte sich dies jedoch schnell ändern". Nach Einschätzung der Commerzbank dürfte auch die CSPP-Fähigkeit der Autoanleihen keine größere Unterstützung bieten, zumindest nicht über den Bestandseffekt durch die von der Bundesbank bereits gehaltenen Stücke hinaus. Der gesamte Sektor könnte schon bald unter erheblichen Druck geraten.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR

Daimler investiert in chinesisches Startup für autonomes Fahren

Nun hat sich auch die Mercedes-Benz-Muttergesellschaft Daimler einen Partner im viel versprechenden chinesischen Markt für selbstfahrende Autos gesucht. Das Unternehmen habe in dieser Woche seine erste Investition in ein chinesisches Startup getätigt, und zwar im Zuge einer Finanzierungsrunde im Volumen von 46 Millionen US-Dollar der Firma Momenta.

Covestro wächst deutlich stärker als erwartet

Der Kunststoffkonzern Covestro ist dank einer unverändert hohen Nachfrage nach Polymer-Werkstoffen und höherer Preise auch im zweiten Quartal deutlich gewachsen. Den Nettogewinn hat das Unternehmen mehr als verdopppelt. Insgesamt wurden die Erwartungen der Analysten übertroffen. Covestro ist weiter zuversichtlich, die Ziele 2017 zu erfüllen.

Covestro will für Zukäufe viel Geld in die Hand nehmen

Der Chemiekonzern Covestro schaut sich weiter nach Übernahmezielen um und kann sich dies einiges kosten lassen. Für eine Akquisition könne ein dreistelliger Millionen-Euro-Betrag ausgegeben werden, oder auch mehr, sagte der künftige Vorstandsvorsitzende von Covestro, Markus Steilemann, im Gespräch mit Dow Jones Newswires.

Rheinmetall zieht Aufträge in der Flugabwehr über 220 Mio EUR an Land

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

July 25, 2017 07:15 ET (11:15 GMT)

Der Autozulieferer und Rüstungskonzern Rheinmetall hat sich zwei Großaufträge im Bereich der militärischen Flugabwehr gesichert. Zwei Länder - ein Bestands- und Neukunde - haben für ihre Luftstreitkräfte Flugabwehr-Produkte und dazugehörige Dienstleistungen im Gesamtwert von rund 220 Millionen Euro bestellt.

Stada-Vorstand und -AR empfehlen Annahme des neuen Übernahmegebots

Vorstand und Aufsichtsrat des Arzneimittelkonzerns Stada haben ihren Aktionären zur Annahme des neuen Übernahmeangebots der Finanzinvestoren Bain Capital und Cinven geraten. Die erneute Offerte sei im besten Interesse des Unternehmens sowie aller Stakeholder, lautet die Schlussfolgerung beider Gremien nach Prüfung des Gebots.

Jungheinrich gewinnt größten Lithium-Ionen-Einzelauftrag

Jungheinrich hat einen Großauftrag über mehr als 1.000 Lithium-Ionen-Fahrzeuge eingestrichen. Bei der Bestellung handele es sich um den größten Auftrag für Flurförderzeuge mit Lithium-Ionen-Batterien, der weltweit jemals vergeben wurde. Für Jungheinrich sei es vom Auftragsvolumen die größte Fahrzeugbestellung in seiner rund 65-jährigen Geschichte.

Bestellungen bei Aixtron florieren - Prognose erhöht

Aixtron schraubt seine Jahresziele bei Umsatz und Auftragseingang hoch, nachdem der Maschinenbauer in der ersten Jahreshälfte 2017 von der starken Nachfrage nach Produktionssystemen für spezielle Halbleiterlaser und Spezial-LEDs profitiert hatte. Das führte auch zu einer Eingrenzung der Verluste.

Stratec wächst im Halbjahr kräftig, Prognose erhöht

Die Stratec Biomedical AG hat ihren Umsatz im ersten Halbjahr durch Übernahmen deutlich ausgeweitet, musste aber einen als temporär bezeichneten rückläufigen Gewinn hinnehmen. Bei der Prognose für 2017 erwartet das Medizintechnik-Unternehmen jetzt, dass das untere Ende der angepeilten Umsatzspanne von 205 bis 220 Millionen Euro deutlich überschritten und eine EBIT-Marge von etwa 17 Prozent erzielt werde.

Börsenneuling Vapiano sichert sich neue Kreditlinie über 200 Mio EUR

Der Betreiber und Franchisegeber für italienische Schnellrestaurants Vapiano hat sich einen neuen syndizierten Kredit im Volumen von 200 Millionen Euro und einer Laufzeit von fünf Jahren gesichert. Mit den Mitteln will die seit Ende Juni börsennotierte Vapiano SE unter anderem einen bestehenden Kredit über 145 Millionen Euro refinanzieren.

Lidl und Aldi bauen Marktanteile in Großbritannien weiter aus

Die beiden deutschen Discounter Lidl und Aldi sind die am schnellsten wachsenden Supermarktketten Großbritanniens. Bei Marktanteilen und Umsatz sind Aldi und Lidl weiter auf der Überholspur, wie aus einer Studie von Kantar Worldpanel hervorgeht.

Auflösung von Risikovorsorge treibt Gewinn bei Raiffeisen Bank

Die Raiffeisen Bank International rechnet wegen der Auflösungen von Risikovorsorgen mit einem deutlichen Gewinnanstieg. Für das zweite Quartal stellte die Raiffeisen Bank International, die seit Jahresanfang mit der Raiffeisen Zentralbank Österreich (RZB) fusioniert ist, ein Konzernergebnis von rund 365 Millionen Euro in Aussicht.

Akzo Nobel verpasst sich neue Vorstandsstruktur

Der niederländische Chemieriese Akzo Nobel verliert nach seinem CEO nun auch den Aufsichtsratsvorsitzenden und verpasst sich eine neue Vorstandsstruktur. Chairman Antony Burgmans werde sich mit Ende seiner Amtszeit im April 2018 von dem Posten zurückziehen und in Rente gehen, teilte Akzo Nobel mit.

Michael Kors will sich mit Jimmy Choo mehr Glamour einkaufen

Die US-Modekette Michael Kors will sich mehr Glamour einkaufen und übernimmt das Schuh-Kultlabel Jimmy Choo für 896 Millionen britische Pfund. Damit versucht Michael Kors, in einem wettbewerbsintensiven Marktumfeld die Schwäche seines Kerngeschäfts mit Handtaschen auszugleichen.

Investor drängt auf Verkauf von Barnes & Noble

Ein aktivistischer Investor drängt das amerikanische Buchhandelsunternehmen Barnes & Noble Inc zum Verkauf. Er argumentiert, dass der Buchhändler einen Eigentümer benötige, der in die vielfältigen Operationen investieren kann.

Softbank greift nun auch nach Uber-Anteil - Kreise

Softbank positioniert sich für eine führende Stellung auf dem Markt für Mitfahrdienste und will sich nun offenbar auch eine Beteiligung an der US-kalifornischen Uber sichern. Wie mit der Sache vertraute Personen erklärten, ist der Medien- und Telekomriese an Uber herangetreten, mit dem Ziel, einen milliardenschweren Anteil zu erwerben.

Drillisch-Aktionäre machen Weg frei für 1&1-Übernahme

Der Weg für den Zusammenschluss des Mobilfunkanbieters Drillisch mit der United-Internet-Tochter 1&1 ist frei. Die Aktionäre der Drillisch AG votierten mit überwältigender Mehrheit auf einer außerordentlichen Hauptversammlung des TecDAX-Konzerns für die dafür notwendige Kapitalerhöhung.

Chemiekonzern Dupont übertrifft im 2. Quartal die Erwartungen

Der Chemiekonzern Dupont hat im zweiten Quartal die Erwartungen übertroffen. Das operative Ergebnis erreichte 1,21 Milliarden US-Dollar oder 0,97 Dollar je Aktie. Im Vorjahr meldete der Konzern noch 1,09 Milliarden Dollar als Betriebsergebnis und je Aktie 1,16 Dollar.

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.