Köln (ots) - Ein Leben auf der Straße: Ilka Bessin trifft jugendliche Obdachlose



Es sind erschreckende Zahlen, die eine aktuelle Studie offenbart: Danach sind in Deutschland 37.000 Jugendliche obdachlos. Wie kann das sein? Wer kümmert sich um die Betroffenen? Und wie sieht ihr Alltag aus? stern TV war gemeinsam mit Ilka Bessin auf der Straße unterwegs - und hat Jugendliche getroffen, die kein Zuhause haben. Wie die 45-Jährige, die viele Jahre als "Cindy aus Marzahn" auf der Bühne stand, die Situation der Jugendlichen erlebt hat, darüber spricht sie am Mittwochabend bei stern TV. Zu Gast ist dann auch Eckhard Baumann von der Initiative Straßenkinder e.V., der selbst eine Zeit lang wohnungslos war - und sagt: "Das war eine ganz schlimme Situation - nicht zu wissen, wo ich am nächsten Tag schlafen kann."



Kindersegen dank Leihmutterschaft: Schwules Elternpaar bekommt erneut Nachwuchs



Sie sind schwul, verheiratet - und haben gerade das vierte Kind bekommen. "Wir sind sehr glücklich", sagt Jürgen Haase. "Ich habe selbst drei Geschwister - vier sind die perfekte Kinderschar." Und auch Ehemann Axel Haase findet. "Drei Kinder sind toll, vier sind noch schöner!" Gemeinsam haben die beiden Männer lange dafür gekämpft, überhaupt eine Familie gründen zu können. Denn: Weil Leihmutterschaft in Deutschland verboten ist, haben die beiden ihr Glück in Indien und in den USA gesucht - und gefunden. stern TV begleitet die ungewöhnliche Familie nun schon seit Jahren mit der Kamera. Über die vielen Hürden bei der Familienplanung und ihren Alltag mit nun vier kleinen Kindern berichten Axel und Jürgen Haase Mittwochabend bei stern TV. Zu Gast im Studio ist dann auch die amerikanische Eizellspenderin Ashley, die die genetische Mutter von drei Kindern der Haases ist und die Familie in Deutschland besucht hat.



Von der Straße auf den Catwalk: Das große stern TV-Experiment



Es ist der Traum von Millionen Teenagern weltweit: Sie wollen Supermodel werden. Aber wie funktioniert das eigentlich? Und ist es wirklich so, dass erfolgreiche Laufstegkarrieren oft ganz zufällig beginnen? "Neue Leute zu entdecken, ist wie Perlen suchen", sagt der Chef einer großen Modelagentur in Hamburg, Yannis Nikolaou. Er findet seine Models tatsächlich meist zufällig: "Beim Einkaufen, Bahn fahren oder Restaurantbesuch." Doch wie funktioniert das genau? Und: Können wir das auch - gezielt Leute ansprechen und fit machen für den Laufsteg? Zusammen mit Yannis Nikolaou startet stern TV das große Experiment: von der Straße auf den Catwalk - geht das? Teil eins der großen Sommerserie Mittwochabend bei stern TV.



"Blind Date" beim Wort genommen: stern TV-Reporter Michael Wigge auf Brautschau in Istanbul



Was passiert, wenn man das "Blind Date" wörtlich nimmt - und versucht, ohne auch nur das Geringste zu sehen, eine Frau kennenzulernen? stern TV-Reporter Michael Wigge hat genau das ausprobiert: In ganz Europa war er mit verbundenen Augen unterwegs, um in nur 48 Stunden an die Telefonnummern von drei Frauen und an ein Date zu kommen. Nach Stockholm, Paris und Mallorca geht es für Michael Wigge dieses Mal nach Istanbul. Welche Überraschungen ihn dort erwarten - das ungewöhnliche Experiment am Mittwoch bei stern TV.



Die Meldung ist nur mit der Quellenangabe stern TV zur Veröffentlichung frei.



Weitere Informationen erhalten Sie auf www.sterntv.de und www.iutv.de Rückfragen: Tel.: 0221/95 15 99 0 / E-Mail: info@sterntv.de



Fotos zu den Themen "Leben in der Platte" und "Kindersegen dank Leihmutterschaft" sind erhältlich über Henning Walther bei RTL (Tel. 0221-456 74269) oder unter http://kommunikation.rtl.de



OTS: STERN TV newsroom: http://www.presseportal.de/nr/6514 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_6514.rss2



Pressekontakt: Heike Foerster foerster@sterntv.de 0221/951599-0