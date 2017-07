FMW-Redaktion

Kurz nach der Machtübernahme von Donald Trump drohte das, was in den USA irgendwie ständig zu drohen scheint: die Schließung von US-Behörden, weil die Schuldengrenze erreicht ist. Aber es waren die Demokraten in den USA, die das verhinderten, indem sie einer Übergangslösung zustimmten und so das Problem in den Herbst verschoben - vermutlich aufgrund der Überlegung, dass ein dann absehbares Chaos ihnen selbst angelastet werden würde.

Nun aber steigt die Wahrscheinlichkeit rapide an, dass es zu diesem government shutdown im September kommen wird! Bis September dürften die Mittel noch reichen, dann aber muß der neue US-Haushalt gebilligt werden, um eine Schließung der US-Behörden zu vermeiden. Die Republikaner haben nun einen neuen Entwurf eingebracht, der Zusatzausgaben von 788 Milliarden Dollar vorsieht, wobei die erhöhten Ausgaben vorwiegend dem Militäretat zugute kommen würden. Das wäre aus Sicht der ...

