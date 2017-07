Bern - Die Schweizer Käsebranche hat im ersten Halbjahr 2017 leicht weniger exportiert als im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Vor allem die bekannten Sorten haben einen schweren Stand.

Die im Ausland bekannten Käsesorten wie Emmentaler, Gruyère und Appenzeller hätten ihre Marktposition von Januar bis Juni 2017 nicht ausbauen können, teilte die Switzerland Cheese Marketing AG und TSM Treuhand GmbH Bern am Dienstag mit. Grosser Verlierer ist der Emmentaler mit einem Exportrückgang von 509 Tonnen oder 8,9%.

Allein im Hauptabsatzmarkt Italien wurden fast 300 Tonnen weniger verkauft. Der Konkurrenzkampf sei sehr gross, sagte dazu Manuela Sonderegger vom Switzerland Cheese Marketing auf Anfrage.

So stammten zum Beispiel nur zehn% des weltweit verkauften Emmentalers aus der Schweiz. Wegen der höheren Produktionskosten und des starken Frankens sei das Schweizer Produkt zum Beispiel in Italien fast doppelt so teuer wie die Konkurrenz.

0,2% weniger Exporte

Insgesamt gingen die Exporte um rund 77 Tonnen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...