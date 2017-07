Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Index steigt überraschend auf neues Allzeithoch

Das Geschäftsklima in der gewerblichen Wirtschaft Deutschland hat sich im Juli entgegen den Erwartungen nicht eingetrübt, sondern spürbar verbessert. Der vom Ifo-Institut erhobene Geschäftsklimaindex stieg auf ein neues Allzeithoch von 116,0 (Vormonat revidiert: 115,2) Punkte. Die von Dow Jones Newswires befragten Volkswirte hatten einen Rückgang auf 114,9 Punkte prognostiziert. Basis war ein vorläufig genannter Wert von 115,1 gewesen. Auch die im Mai und Juni verzeichneten Werte waren Allzeithochs gewesen.

Banken fragen etwas mehr EZB-Liquidität nach

Die Nachfrage der Banken des Euroraums nach Liquidität der Europäischen Zentralbank (EZB) hat beim einwöchigen Hauptrefinanzierungsgeschäft etwas zugenommen. Wie die EZB mitteilte, wurden 7,350 Milliarden Euro zum Festzinssatz von 0,00 Prozent zugeteilt. Die Gebote von 42 Instituten wurden voll bedient. Die Banken des Euroraums besorgten sich damit rund 0,522 Milliarden Euro mehr Liquidität - der Tender in der Vorwoche hatte ein Volumen von 6,828 Milliarden Euro. Das neue Geschäft mit Fälligkeit am 2. August 2017 wird am 26. Juli valutiert.

Grüne fordern wegen Kartell-Vorwürfen Absetzung Dobrindts

Nach den Kartell-Vorwürfen gegen deutsche Autobauer sehen die Grünen Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt (CSU) in der Verantwortung und fordern dessen Absetzung. Dobrindt sei ein "Risikofaktor für die Arbeitsplätze in der Automobilindustrie und muss schnellstens seiner Aufgaben entbunden werden", sagte der stellvertretende Vorsitzende der Grünen-Bundestagsfraktion, Oliver Krischer, der Passauer Neuen Presse.

BGH erlaubt Bankgebühren für SMS-TAN mit Einschränkungen

Banken und Sparkassen dürfen Gebühren für die Versendung einer Transaktionsnummer (TAN) auf das Handy ihrer Kunden per SMS erheben. Dies ist aber nur dann zulässig, wenn der Kunde mit dieser SMS-TAN anschließend einen Zahlungsauftrag erfolgreich durchführt, entschied der Bundesgerichtshof (BGH) in einem am Dienstag in Karlsruhe verkündeten Urteil. Vertragsklauseln, wonach "jede" übermittelte SMS-TAN eine Gebühr kostet, sind demnach ungültig. (Az. XI ZR 260/15)

Duda unterzeichnet Gesetz zur umstrittenen Neuregelung des Justizwesens

Polens Präsident Andrzej Duda hat am Dienstag ein Gesetz zur Neuregelung des Justizwesens unterzeichnet, nachdem er am Vortag zwei weitere Vorhaben der Regierung mit seinem Veto vorerst gestoppt hatte. Wie das Präsidialamt in Warschau mitteilte, billigte der Präsident das Gesetz, welches dem Justizminister nunmehr das Recht gibt, alle leitenden Richter an den gewöhnlichen Gerichten einschließlich der Berufungsgerichte zu ernennen oder zu entlassen.

Saudi-Arabien und Verbündete erhöhen Druck auf Katar

Saudi-Arabien und verbündete arabische Staaten haben eine schwarze Liste mit 18 Organisationen und Einzelpersonen veröffentlicht, die sie mutmaßlicher Verbindungen zum islamischen Extremismus und zu den Behörden im Golfemirat Katar beschuldigen. In einer von der saudiarabischen Nachrichtenagentur SPA am Dienstag verbreiteten Erklärung forderten die vier arabischen Staaten Katar auf, gegen die "terroristischen" neun Hilfs- und Medienorganisationen und neun Einzelpersonen vorzugehen.

Venezuela will Erklärung von USA wegen mutmaßlicher Verwicklung in CIA-Komplott

Der venezolanische Präsident Nicolás Maduro hat von den Regierungen der USA, Mexikos und Kolumbiens eine Stellungnahme zur mutmaßlichen Verwicklung in eine Verschwörung des US-Geheimdiensts CIA zu seinem Sturz verlangt. Während einer Militärzeremonie sagte der linksnationalistische Staatschef am Montag (Ortszeit), er fordere US-Präsident Donald Trump auf, sich zu entsprechenden Äußerungen des CIA-Chefs Mike Pompeo zu äußern. Dieser habe zu verstehen gegeben, dass Washington in "direkter Zusammenarbeit" mit Mexiko und Kolumbien an der Beseitigung der venezolanischen Regierung arbeite.

Japans Regierung will Zahl der Suizide deutlich senken

Mit gesetzlichen Maßnahmen gegen Ausbeutung am Arbeitsplatz will Japans Regierung die hohe Suizidrate senken. Innerhalb der kommenden zehn Jahre soll so die Zahl der Suizide um 30 Prozent sinken, heißt es in einem am Dienstag vom Kabinett verabschiedeten Gesetz. Es enthält Vorschriften zur Begrenzung exzessiver Überstunden und gegen schikanöses Verhalten von Vorgesetzten gegenüber Angestellten.

Roboterärzte könnten mehr als 100 Milliarden Euro sparen helfen

Der großflächige Einsatz künstlicher Intelligenz (KI) in der Medizin könnte einem Zeitungsbericht zufolge bei der Früherkennung schwerer Krankheiten helfen und zu einer besseren Therapie für Millionen erkrankter Menschen beitragen. Laut einer Untersuchung der Unternehmensberatung PwC könnten Krankenkassen und deren Beitragszahler dadurch in den kommenden Jahren Milliarden sparen, wie die Tageszeitung Die Welt berichtete.

Anklage sieht Zschäpe im NSU-Prozess als Mittäterin überführt

Die Bundesanwaltschaft sieht die mutmaßliche Rechtsterroristin Beate Zschäpe im NSU-Prozess als Mittäterin überführt. Mit der Beweisaufnahme habe sich die Anklage in objektiver wie in subjektiver Hinsicht in allen Punkten im Wesentlichen bestätigt, sagte Bundesanwalt Herbert Diemer am Dienstag in seinem Plädoyer vor dem Oberlandesgericht München. Zschäpe sei "Mittäterin" bei den zehn Morden, zwei Bombenanschlägen und den weiteren Taten des NSU.

SCHWEDEN

Juni Erzeugerpreise -0,8% gg Vormonat

Juni Erzeugerpreise +4,8% gg Vorjahr

