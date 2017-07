Imageschaden und vielleicht wieder neue Strafzahlungen -die deutschen Autohersteller werden abgestraft an der Börse. Robert Halver von der Baader Bank sucht nach positiven News... Rekord-ifo und eine Rekord-Berichtssaison in den USA - immerhin gäbe es auch positive Nachrichten, sagt Robert Halver von der Baader Bank. Bemerkenswert sei vor allem, dass in den USA die Rekordzahlen durch Umsatzsteigerungen - nicht nur durch Kostensenkungen - kämen. Ein gutes Signal. Auch in Europa. Der ifo bestätigt die Konjunkturerholung. Reicht das für neue DAX-Rekorde? Zumal die Autohersteller anscheinend viel für die eigene Demontage tun... Und dann scheinen auch noch die Griechen fragwürdig gerettet...