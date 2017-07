Covestro verdient weiter prächtig. Der künftige Vorstandschef Markus Steilemann will den Kunststoffhersteller mit Zukäufen stärken und das Portfolio umbauen. Wenn er antritt, könnte Covestro in den Dax aufrücken.

Wenn die Bayer AG am Donnerstag ihre Zahlen fürs zweite Quartal vorlegt, ist Licht und Schatten gewiss. Wegen Problemen im Brasiliengeschäft der Agrarchemiesparte Crop Science musste der Konzern bereits die Gewinnprognose für 2017 senken. Da ist es für Bayer umso wichtiger, dass die anderen Geschäfte gut laufen - selbst wenn sie gar nicht mehr zum Kern gehören.

Dazu zählt vor allem die ausgegliederte Kunststofftochter Covestro. An der hält Bayer nach mehrmaligen Anteilsverkäufen zwar nur noch 41 Prozent, sie wird aber von dem Leverkusenern Dax-Konzern weiterhin voll konsolidiert. Und das macht sich bezahlt: Schon jetzt ist klar, dass Covestro auch im zweiten Quartal Stütze und Treiber des Bayer-Gewinns sein wird.

Die Kunststofftochter hat ein erfolgreiches Quartal hinter sich. Von April bis Ende Juni stieg der Betriebsgewinn (Ebitda) um 57 Prozent auf 848 Millionen Euro, der Umsatz legte um 17 Prozent auf 3,5 Milliarden Euro zu. Die Ergebnisse lagen deutlich über den Erwartungen der Analysten, dennoch gab die Aktie leicht nach. Die Investoren fragen sich, wie lange Covestro die nun seit der Ausgliederung im September 2015 andauende Erfolgsphase weiterführen kann.

Markus Steilemann gibt sich da optimistisch. "Wir spüren einen weiterhin starken Bedarf in all unseren Kundenindustrien", sagt er im Gespräch mit dem Handelsblatt und verweist auf die gute Lage in der Automobil- , Elektronik- und Bauindustrie. Der 1970 geborene Chemiker ist im Covestro-Vorstand für Innovation, Marketing ...

