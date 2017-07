Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Wichtige Schienenprojekte sollen in Deutschland künftig schneller und günstiger vonstatten gehen. Dazu haben der Bund und die Deutsche Bahn AG in Berlin eine Vereinbarung unterzeichnet, mit der Neu- und Ausbaumaßnahmen auf der Schiene zügiger und kostengünstiger geplant und gebaut werden können, wie Verkehrsminister Alexander Dobrindt erklärte. Mit der "Bedarfsplanumsetzungsvereinbarung" werde auch eine frühzeitige und umfassende Bürgerbeteiligung sichergestellt und mehr Transparenz geschaffen.

Damit wird nach Dobrindts Angaben ein wichtiges Element seiner "Strategie Planungsbeschleunigung" umgesetzt. Unter anderem komme es zu einem "Systemwechsel" bei der Finanzierung. "Der Bund übernimmt künftig die gesamten Planungskosten", sagte er bei einer Pressekonferenz. Die Deutsche Bahn (DB) beteilige sich an den Gesamtkosten und sage verbindliche Termine für die Inbetriebnahme zu. "Dadurch setzen wir Anreize zum wirtschaftlichen Planen und Bauen", meinte Dobrindt. Man müsse "die Chance nutzen, die der Bundeshaushalt derzeit bietet". Mit dem Bundesverkehrswegeplan 2030 stünden "Rekordmittel für die Projekte" bereit.

Der Bund übernimmt laut Verkehrsministerium künftig alle Kosten des Projekts, also auch die gesamten Planungskosten. Die bisherige Regelung, nach der die Bahn eine gedeckelte Pauschale in Höhe von 18 Prozent der Bausumme erhält, werde aufgehoben. Dies führe zu realistischen Baukostenabschätzungen und helfe, spätere Baukostensteigerungen zu vermeiden. Die Bahn soll sich künftig an allen Kosten des Vorhabens "gemäß ihres eigenen betriebswirtschaftlichen Nutzens beteiligen", also auch an den gesamten Baukosten.

Die DB sagt dem Bund nach der Vereinbarung fest "verbindliche Meilensteine und Inbetriebnahmetermine" für die Vorhaben zu. Bei Nichteinhaltung vorgesehene Strafzahlungen setzten einen zusätzlichen Anreiz zur Termintreue.

Bahnchef Richard Lutz begrüßte die ab 2018 geltende neue Grundlage für den Neu- und Ausbau der Infrastruktur. Dieses innovative System werde "auf unsere Ziele einzahlen, die wir bei der DB ohnehin mit Hochdruck und Leidenschaft verfolgen", sagte er.

Ziel sei es, die Projektlaufzeiten um durchschnittlich ein bis zwei Jahre zu verkürzen, erklärte Bahn-Vorstand Ronald Pofalla. "Für den Mittelbedarf erwarten wir im eingeschwungenen Zustand eine Senkung um 170 bis 270 Millionen Euro pro Jahr", sagte er voraus.

