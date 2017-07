Der US-Chemiekonzern Dupont überzeugt mit guten Quartalszahlen. Gewinn und Umsatz konnten deutlich gesteigert werden. Die Amerikaner stehen aktuell vor einer Megafusion mit Konkurrent Dow Chemical.

Der US-Chemiekonzern Dupont profitiert kurz vor der Mega-Fusion mit dem Rivalen Dow Chemical von hoher Nachfrage in seinem Agrarchemiegeschäft. Die Erlöse in dem Segment, aus dem nahezu die Hälfte des Konzernumsatz stammt, zogen im zweiten Quartal um sieben Prozent an, wie das Unternehmen am Dienstag mitteilte. Dupont verkaufte mehr Pflanzenschutzmittel ...

