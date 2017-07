Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt (CSU) hat nach den Enthüllungen über ein mutmaßliches Kartell deutscher Autobauer von der EU-Kommission in Brüssel Informationen darüber verlangt.

Dobrindt erklärte bei einer Pressekonferenz in Berlin, er habe am Montag Gespräche mit dem Bundeskartellamt geführt. "Das Bundeskartellamt hat mich darauf hingewiesen, dass viele Informationen vorliegen", berichtete der Minister. "Über die Art der Informationen wurde ich nicht informiert", sagte Dobrindt. Das Kartellamt habe ihn zudem "darüber in Kenntnis gesetzt, dass kein förmliches Verfahren eröffnet worden ist". Die Einleitung eines förmlichen Verfahrens werde aus Brüssel erwartet.

Auf Basis dieses Gesprächs habe er am Dienstag "einen Brief an die EU-Wettbewerbskommissarin aufgesetzt", sagte Dobrindt, "mit dem Hinweis, dass wir seit zwei Jahren eine Diskussion haben über die Frage der Diesel-Thematik und am 2. August auch einen Diesel-Gipfel abhalten". Er habe gefragt, "welche Art von Informationen" Brüssel dazu mitteilen könne, jedoch noch keine Antwort erhalten. "Ob ich eine Antwort bekomme, weiß ich nicht", sagte Dobrindt.

Die kartellrechtlichen Vorwürfe nannte der Verkehrsminister "in der Tat eine zusätzliche Belastung auch dieser Gespräche" des geplanten Diesel-Gipfels. Zu welchen Erkenntnissen die Kartellbehörden kämen, hänge aber von den Ermittlungen ab. "Dass auch diese Fragen geklärt, ermittelt und abgearbeitet werden müssen, ist, glaube ich, logisch", konstatierte Dobrindt. "Entsprechend den Erkenntnissen müssen dann auch die Konsequenzen gezogen werden."

Die Bundesregierung hatte am Montag bereits eine schonungslose Aufklärung der Sachlage gefordert, aber erklärt, erst durch den Spiegel-Bericht vom Freitag von den Kartellvorwürfen gegen Volkswagen, Audi, Porsche, BMW und Daimler erfahren zu haben. Nach den Enthüllungen über ein mutmaßliches Kartell deutscher Autobauer haben die Grünen im Bundestag schon den Rücktritt von Verkehrsminister Dobrindt gefordert.

