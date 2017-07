Auf der Suche nach dem perfekten Laufgefühl: mit dieser Idee erobert das Schweizer Start-up On die globale Laufszene und hängt einige Rivalen im Milliardengeschäft ab. Jetzt bringen die Gründer Bekleidung auf den Markt.

Die drei Freunde Olivier Bernhard, David Allemann und Casper Coppetti wollen mit ihrer Idee, die Sportler schneller machen soll, von der Schweiz aus den Laufschuhmarkt revolutionieren. Vor sieben Jahren gründen sie in Zürich die Firma On Running und bringen einen Schuh auf den Markt, der eine Sohle aus zerschnittenen Gartenschläuchen hat. Dabei herrscht an Laufschuhen nicht gerade ein Mangel. Doch in diesem Milliardengeschäft erringt die junge Züricher Marke in kürzester Zeit eine respektable Position. Mit CEO Olivier Bernhard und David Allemann sprechen wir darüber, wie alles begann - und wie sie den großen Marken weiter Anteile abknöpfen wollen.

Wie kommt man auf die Idee, einen Gartenschlauch zu zerschnibbeln und ihn unter einen Laufschuh zu kleben?Olivier Bernhard: Erstmal habe ich gar nicht daran gedacht, einen Laufschuh zu entwickeln. Ich habe damals mit extremen Schmerzen in der Achillessehne gekämpft und meine Entzündungen nie richtig in den Griff bekommen. Aber schon nach den ersten Versuchen mit dem Prototypen waren meine Probleme innerhalb weniger Wochen komplett verschwunden.

Wie erklären Sie sich das?

Olivier: Das ist so ähnlich wie beim Tennisspielen. Auf Hardcourt-Plätzen, also auf Zement oder Asphalt, bekomme ich ziemlich schnell Knieprobleme. Wenn ich auf Sandplätzen spiele, habe ich keine Probleme, denn ich habe dort die Möglichkeit, in das Abbremsen hinein zu gleiten. Ich lande weich und kann mich im selben Augenblick wieder, wie auf einer Rennbahn, hart abstoßen. Dieses Prinzip wollte ich zusammen mit einem Schweizer Ingenieur in den Laufschuh bringen. Er hatte die erste Idee. Dann haben wir vier Jahre lang getüftelt. Das war schon Ende 2005, im letzten Jahr meiner aktiven Karriere als Profi-Triathlet.

Nun kann ein Laufschuh alleine aber keinen schlechten Laufstil korrigieren, oder?Olivier: Nein, die Probleme gehen auch nicht von heute auf morgen weg. Vor allem dann nicht, wenn man ineffizient und ungesund läuft. Aber es verändert sich etwas im Körper durch unsere Schuhe, denn in dem Moment, wo Instabilität herrscht, muss der Läufer mit winzig kleinen Muskelfasern reagieren und eine starke Tiefenmuskulatur ist essentiell für eine gesunde Körperhaltung.

Mir kommt gerade ein Gedanke: Wenn Ihre Schuhe so gesund sind, warum arbeiten Sie nicht mit Ärzten und Krankenkassen zusammen? Dann könnten sich Patienten diese doch einfach verschreiben lassen!Olivier: Oh ja, die Gefahr besteht, dass wir als Medizin-Schuhe abgestempelt werden, aber das wollen wir natürlich nicht. Gerade das Cloud-Modell hat bestimmt das Potential, das habe ich ja an mir selbst als erstes gesehen, aber uns geht es ums Laufgefühl und wir wollen alle Läufer erreichen.

Wenn man so zurückschaut, sind Sie mit Ihrem Traum im Jahr 2010 zur richtigen Zeit in den Markt gegangen: Die Branche hatte lange keine Innovationen mehr gesehen und in etwa das Problem, das die Ski-Branche heute hat. Sie kamen mit etwas völlig Neuem und es hat funktioniert. Nun sind Sie im achten Firmenjahr - was ist der nächste Innovationssprung?David: Es hat ja bei On ganz viele Innovationsschritte gegeben. Wir sind mit diesem Schuh hier gestartet (zeigt einen klobigen Prototypen, den er Frankenstein nennt) und wenn Sie sich heute unsere Modelle anschauen, sehen Sie, dass wir unsere Technologie in unterschiedliche Richtungen ausdifferenziert haben. Wir haben bei diesem patentierten System so viele Stellschrauben, dass wir noch sehr viele unterschiedlichen Laufgefühle designen und ähnlich wie in der Automobilindustrie damit einen SUV oder ein Sportcar oder einen gemütlichen Familienkombi bauen können.

Die Welt hat nicht auf die 1.000 Marke gewartet!

Sie haben früher mal gesagt, reine Lifestyle-Schuhe würden Sie nicht machen. Ihre Produkte seien den Anforderungen des Leistungssports verpflichtet. Trotzdem sieht man On-Schuhe immer öfter beim Schlendern in der Innenstadt als auf der Marathon-Strecke…David: Vor 15 Jahren war Sport doch noch eine Sache, die am Wochenende stattfand. Heute ist er Teil des täglichen Lebens geworden. Dass man nun auch einen Laufschuh im Alltag trägt, macht dann ja auch Sinn, oder?

Es grämt Sie nicht, wenn Leute Ihre Performance-Produkte in der Freizeit tragen? Warum richten Sie Ihr Marketing dann nicht gezielt darauf aus, schließlich ist auch die Sneaker-Szene recht kaufkräftig...Olivier: Nein, das grämt uns auf keinen Fall. Und tatsächlich war die Ästhetik, neben meinem Problem mit der Archillessehne, auch eine Motivation von mir. Die habe ich vor 20 Jahren einfach nicht mehr ertragen. Im Laden gab es vielleicht 30 bis 50 Schuhe, die alle aus einer schwarzen Außensohle und weißem Stoff bestanden und Marken hat man eigentlich nur aus einem halben Meter Distanz erkannt.

David: Wir haben am Anfang nur schwer erkennen können, wie viele Marken überhaupt im Regal stehen.

Und waren trotzdem der Meinung, dass da noch eine fehlt?Olivier: Ja. Wir wollen vor allem etwas wegnehmen vom vielen Blingbling, von allem, was reine Dekoration ohne Funktion ist und uns auf das Wesentliche konzentrieren. Also ganz im Sinne von Form follows Function - und am Schluss sieht es sogar noch besser aus.

Aber die Welt hat nicht auf die gefühlt 1000. Laufschuhmarke gewartet!David: Uns haben damals auch ganz viele Experten gesagt, dass wir mit dem Schuh nie Erfolg haben werden. Das mussten wir aber aushalten können und das Ding trotzdem durchziehen.

Stimmt es, dass Sie mit Ihrem Prototypen bei einem der größten Laufschuhhersteller der Welt angeklopft und einen Korb bekommen haben?Olivier: Das war wirklich noch ganz zu Beginn. Wir wussten ja, dass wir keine Ahnung von der Laufschuhproduktion hatten und nur passionierte Läufer sind. Also gingen wir mit unserer Idee zu den Leuten, die etwas von der Schuhproduktion verstanden haben. Wir stellten uns bei etwa vier oder fünf großen Marken vor, aber unsere Idee fand einfach keinen Anklang.

Nicht mal im Ansatz?Olivier: Doch, es hat in Düsseldorf einen gegeben, der unseren Prototypen äußerst interessant fand und ihn sogar mit in sein Labor genommen hat, um dort die Technologie genauer zu untersuchen. Doch als er wieder heraus kam, wollte er uns die Ergebnisse nicht geben.

Warum das nicht?Er wollte uns die Daten nicht einfach so präsentieren und übergeben, sondern meinte, wir müssten das schon selbst herausfinden. In dem Moment haben wir uns gesagt: Komm, dann lass uns einen eigenen Laufschuh bauen, denn das war für uns der Kick, dass da etwas sein muss, was er gefunden hat.

Das Gefährliche an Kompromissen

Und trotzdem hat er dann abgewunken?Olivier: Am Ende wollte er ...

