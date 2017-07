3M COMPANY

Liebe Trader,

Vorbörslich hat der US-Mischkonzern 3M Zahlen zum abgelaufenen Quartal herausgebracht und überrascht mit einem soliden Zahlenwerk - Doch schon jetzt werden Gewinne mitgenommen und lasten schwer auf dem Wertpapier des Konzerns. Daher werfen wir einen kurzen Blick auf den bisherigen Chartverlauf und stecken die neuesten Handelsmarken ab!

Seit grob Januar 2016 hält sich das Papier des Mischkonzerns 3M bereits in einem ungebrochenen Trendkanal auf und konnte sich von der Unterstützungszone bei 134,00 US-Dollar auf ein bisheriges Verlaufshoch von 214,57 US-Dollar hocharbeiten - verweilt aber seit einigen Wochen vermutlich in einem Dreieck und konsolidiert zunächst aus. Trotz eines zufriedenstellenden Zahlenwerkes für Q2 und einer Erhöhung der Gewinnerwartungen für 2017 von 8,70-9,05 US-Dollar auf 8,80-9,05?US-Dollar schwächelt der Wert vorbörslich etwas, was auf reguläre Gewinnmitnahmen zurückzuführen ist. Daher können sich jetzt auch noch nicht investierte Anleger der Mehrheit anschließend und auf einen Pullback setzen.

Short-Chance:

Die bereits im gestrigen Handel eisetzenden Kursabschläge könnten aufgrund der am Dienstag fortgesetzten Abgabebereitschaft nun eine Auflösung des Dreiecks aus den Vorwochen bedeuten und zu einem Kursrutsch zurück auf den EMA 50 bei aktuell 206,78 US-Dollar führen. Ein richtig gutes Short-Setup ergibt sich allerdings erst darunter und erlaubt Abgaben auf das Niveau von rund 200,00 US-Dollar zu vollziehen. Solange sich das Wertpapier von 3M aber noch oberhalb der Marke von grob 210,00 US-Dollar behaupten kann, könnten kurzfristig Kursgewinne bis an die Marke von 213,41 US-Dollar folgen. Ein nachhaltiger Anstieg darüber macht im weiteren Verlauf den Weg in Richtung der Jahreshochs bei 214,57 US-Dollar frei und kann über entsprechende Long-instrumente nachgehandelt werden.

________________________________________________________________________

Einstieg per Stop-Sell-Order: 209,90 US-Dollar

Kursziel: 200,00 US-Dollar

Stopp: > 211,10 US-Dollar

Risikogröße pro CFD: 1,20 US-Dollar

Zeithorizont: 1 - 2 Wochen

________________________________________________________________________

Wochenchart:



Tageschart:



3M Company, Täglich/Wöchentlich, Örtliche Zeit (GMT+1); Kurs der Aktie zum Zeitpunkt der Erstellung der Analyse 210,00 US-Dollar; 14:00 Uhr - Quelle: bluchart Professional Trader.

Diese Aktie können Sie mit dem Metatrader4 bei direktbroker-FX.de, für 2,95 EUR flat, handeln. Fordern Sie jetzt die Demo an.