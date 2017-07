FRANKFURT (Dow Jones)--Der Mischkonzern 3M hat seinen Gewinn im zweiten Quartal kräftig gesteigert. Das US-Unternehmen profitierte dabei von starken Geschäften seiner Sparten Electronics and Energy sowie Safety and Graphics. Auch wenn der Gewinn etwas höher ausfiel als am Markt erwartet und der Konzern etwas optimistischer für das Gesamtjahr wird, fällt die Aktie vorbörslich um über 3 Prozent. Die Anleger stören sich offenbar an dem Umsatz, der nicht so stark zulegte wie erhofft.

Der Nettogewinn von 3M stieg im Zeitraum von April bis Juni auf 1,6 von 1,3 Milliarden US-Dollar. Je Aktie verdiente der Konzern 2,58 Dollar. Analysten hatten mit 2,54 Dollar gerechnet. Der operative Gewinn erhöhte sich auf 2,2 von 1,9 Milliarden Dollar.

Der Umsatz stieg auf 7,81 Milliarden von 7,66 Milliarden Dollar. Hier hatten die Analysten mit 7,87 Milliarden Dollar etwas mehr erwartet.

Die Spanne für den erwarteten Gewinn je Aktie engte 3M ein: Das Ergebnis je Aktie soll jetzt 8,80 bis 9,50 Dollar betragen. Das wäre ein Plus von 8 bis 11 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Zuvor hatte das untere Ende der Bandbreite bei 8,70 Dollar gelegen. Das organische Wachstum soll nun 5 Prozent betragen. Bisher hatte 3M eine Spanne von 3 bis 5 Prozent in Aussicht gestellt.

