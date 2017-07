Frankfurt - In dieser Jahreszeit prägen vor allem die Wettervorhersagen das Geschehen auf den Agrarmärkten, so die Analysten der Commerzbank.Deshalb überrasche es nicht, dass die Aussicht auf kühlere Temperaturen und einige Regenfälle in den USA, dem weltweit wichtigsten Getreideexporteur, Ängste vor einer großflächigen Trockenheit wieder verschwinden würden und die Getreidepreise fallen lassen würden. Doch ganz unbemerkt sei die jüngste Hitze nicht am Zustand der Pflanzen vorbeigegangen. So schätze das USDA, dass sich der Zustand der Sojabohnen zuletzt weiter verschlechtert habe, wobei nur 57% davon in einem guten oder sehr guten Zustand seien, im Vergleich zu 61% in der Vorwoche und 71% im Vorjahr. Da gleichzeitig die jüngsten US-Sojaexporte mit rund 600 Tsd. Tonnen auf den höchsten Stand seit April gestiegen seien und das brasilianische Agrarministerium mit einer geringeren Ernte in der Saison 2017/18 rechne, hätten die Sojabohnenpreise angezogen.

