In dieser Woche gilt es für Tesla. Der Konzern plant am Freitag eine große Präsentation. Dann sollen die ersten 30 Autos des "Modell 3" an die Kunden übergeben werden. "Da wird man sicherlich noch ein paar mehr Details zum Auto erfahren", so Alfred Maydorn, Redakteur beim Anlegermagazin DER AKTIONÄR. Worauf es jetzt bei Tesla ankommt, erfahren Sie im folgenden Video. Das Video ist Teil eines längeren Interviews. Darin geht es außerdem um den DAX, Volkswagen, Daimler, BMW, BYD, Alphabet und JinkoSolar. Die komplette Sendung finden Sie hier.