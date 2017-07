Die Timeless Hideaways GmbH, die derzeit eine Unternehmensanleihe 2017/24 mit einer jährlichen Verzinsung von 7,00 % am Kapitalmarkt anbietet, hat notariell ein 1.650 qm großes Grundstück in bester Lage auf der Bichlalm in Kitzbühel erworben und wird darauf drei Luxus-Chalets bauen. Mit den Bauarbeiten soll kurzfristig begonnen werden. Finanziert wird das Projekt teilweise bereits mit Mitteln aus der aktuell laufenden Platzierung der besagten Immobilien-Anleihe, berichtet das Unternehmen.

Timeless Hideaways investiert nach eigenen Angaben in den neuen Standort knapp 10 Millionen Euro. Bei der Erstellung der Immobilien arbeitet Timeless Hideaways mit ausgewählten Architekten sowie Partnern aus der Design- und Immobilienbranche zusammen. Die Fertigstellung soll 2018 erfolgen. Die anschließende wochenweise ...

