Unternehmen wollen wachsen, die Politik will für Wohlstand sorgen. Beides funktioniert nicht ohne Menschen. Damit die für Wachstum, Innovation und Wohlstand sorgen, müssen Politik und Wirtschaft an vier Schrauben drehen.

Das Wetter in Deutschland lässt derzeit zu wünschen übrig, dafür ist die wirtschaftliche Großwetterlage ziemlich gut: Der Geschäftsklimaindex des Münchner Ifo-Instituts kletterte im Juli überraschend von 115,2 auf 116,0 Punkte. Ökonomen hatten mit einem leichten Rückgang auf 114,9 Zähler gerechnet. "Die deutsche Wirtschaft steht unter Volldampf", sagte Ifo-Präsident Clemens Fuest. Er bezeichnete die Stimmung als euphorisch. Die Führungskräfte beurteilten ihre Geschäftslage so gut wie noch nie seit der Wiedervereinigung und bewerteten die Aussichten für die kommenden sechs Monate noch besser als zuletzt.

Entsprechend positiv sieht es auch am Arbeitsmarkt aus. Die Nachfrage nach Fachkräften bewegt sich weiterhin auf einem stabil hohen Niveau. Immer mehr Unternehmen sprechen von Mitarbeitern als ihrer wichtigsten Ressource. Der Einzelne mag seine Mitarbeiter auch so behandeln und ihre Fähigkeiten und Ideen wertschätzen und fördern. Insgesamt kommt der "Wirtschaftsfaktor Mensch" in Deutschland aber zu kurz, wie eine Studie zeigt, die die Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit beim Hamburgischen WeltWirtschaftsInstitut in Auftrag gegeben hat.

Autorin Christina Boll kommt dort zu dem Ergebnis, dass die Bundesrepublik deutlich weniger Geld in Bildung investiert als andere Industrieländer. In internationalen Bildungsvergleichen bewege sich Deutschland nur im unteren Mittelfeld. Ebenso ...

