Der Euro ist auf dem höchsten Stand seit fast zwei Jahren und überspringt die Marke von 1,17 Dollar. Investoren spekulieren auf ein Ende der lockeren Geldpolitik, auch die aktuelle Dollar-Schwäche treibt den Euro an.

Der Höhenflug des Euro geht weiter: Erstmals seit August 2015 übersprang er die Marke von 1,17 Dollar. Als Grund die Euro-Stärke gilt zum einen die Erwartung, dass die Europäische Zentralbank die Geldschleusen bald schließen wird.

Zudem sprechen Börsianer von einer Dollar-Schwäche, die mit der Enttäuschung vieler Anleger über die bisherige Politik von US-Präsident Donald Trump zusammenhängt. Der Euro kostete zuletzt 1,1706 Dollar.

Damit hat sich der Trend gedreht: Vor einigen Monaten noch hatte der neue US-Präsident Trump von einem "viel zu starken Dollar" geredet. Die Fed war dabei, ihre Zinswende in Fahrt zu bringen, die ersten Leitzinserhöhungen sollten folgen. Und in Europa hatte Mario Draghis EZB-Rat gerade erst das Anleihekaufprogramm verlängert und die Geldschleusen damit weiter geöffnet. Der Euro-Dollar-Wechselkurs tendierte für so manchen gar in Richtung Parität. Doch es sollte anders kommen.

Der Euro stieg und stieg. Seit Jahresbeginn hat die Gemeinschaftswährung mehr als elf Prozent zugelegt. Den Aktienkursen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...