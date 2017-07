Man beteilige sich nicht an Spekulationen - so reagierten VW, Daimler und BMW auf die Kartellvorwürfe. Doch nun zeichnen sich verschiedene Methoden ab, mit den Vorwürfen umzugehen. Bei einem Autobauer regiert das Chaos.

Zumindest in einem Punkt sind sich die großen Autobauer derzeit einig: Die Kartellvorwürfe sind Thema in den Aufsichtsräten des VW-Konzerns und von Daimler - also jenen Gremien, die sicherstellen sollen, dass sich die Manager im Vorstand an Recht und Gesetz halten. Der Aufsichtsrat von Daimler tagt am Mittwoch. Die Sitzung steht seit langem fest, doch die Agenda wurde nach Informationen der Nachrichtenagentur Reuters um die Kartellvorwürfe ergänzt.

VW-Aufsichtsratschef Dieter Pötsch trommelt seine Aufseherkollegen zu einer eigens anberaumten Dringlichkeitssitzung zusammen, ebenfalls am Mittwoch. Wie der Aufsichtsrat von BMW reagiert, ist noch nicht bekannt. Doch auch dort können die Aufseher wohl kaum über das Thema hinweggehen.

Als erste Reaktion auf die Kartellvorwürfe, über die der "Spiegel" zuerst berichtete, ließen alle drei deutschen Autobauer verlauten, zu Spekulationen äußere man sich nicht. So weit, so einig: Doch abgesehen von der Themensetzung des Aufsichtsrats und der ersten Pressemitteilung nach den Vorwürfen könnten die Reaktionen der mutmaßlichen Kartellbrüder kaum unterschiedlicher ausfallen. Während der eine schimpft, prescht der andere vor - und der dritte weiß von nichts. Die nun kursierenden öffentlichen Reaktionen in der Krise geben einen seltenen Einblick in das Innenleben der Konzerne.

Bei dem ohnehin gebeutelten VW-Konzern mit seinen zwölf Marken liegen die Nerven ganz offenbar blank: Über Zeitungsinterviews beschuldigen sich die Verantwortlichen gegenseitig. "Ich war weder über die Arbeitskreise noch über die Selbstanzeige des VW-Konzerns informiert", sagte ein Aufsichtsrat dem Handelsblatt. "Die Vorwürfe machen mich fassungslos. Sollten sie sich bewahrheiten, muss es personelle Konsequenzen geben."

Als einer der Ersten wagte sich Porsche-Betriebsrat Uwe Hück aus der Deckung der Anonymität und eröffnete den Reigen der öffentlichen Schuldzuweisungen: "Ich werde es nicht zulassen, dass Porsche durch Tricksereien von Audi in Gefahr gerät", sagte der oberste Belegschaftsvertreter des Stuttgarter Sport- und Geländewagenbauers der "Bild am Sonntag". "Eigentlich muss der Audi-Aufsichtsrat die Vorstände freistellen." ...

