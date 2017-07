Der Roboter weiß mehr, als manchem lieb ist: Die Roomba-Staubsauger machen nicht nur sauber, sie vermessen auch das Zuhause. Diese Daten will iRobot-Chef Colin Angle nun verkaufen.

Die Staubsaugroboter Roomba sammeln nicht nur Brötchenkrümel und Hundehaare - sondern auch Daten: Bei ihren Fahrten durch Wohnungen und Häuser erstellen einige Modelle Karten. Damit sollen die Geräte ihre Routen durch Wohnzimmer und Küche optimieren und Kollisionen mit Blumentöpfen und Näpfen vermeiden.

In einer Epoche, in der Daten oft als "das neue Öl" bezeichnet werden, war es wohl nur eine Frage der Zeit: Der Hersteller iRobot will diese Informationen nun verkaufen. Es gebe viele Geräte fürs vernetzte Zuhause, die von solchen Karten profitieren würden, sagte Firmenchef Colin Angle der Nachrichtenagentur Reuters. Auch wenn ein Deal noch aussteht: Der Plan zeigt, dass in der smarten, neuen Welt die Helfer mehr wissen, als so manchem lieb ist.

Die Technologie hat iRobot 2015 mit dem Modell Roomba 980 ...

