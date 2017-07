Die Analysten gehen auch für die kommenden Jahre von einem stetigen Wachstum des globalen Photovoltaik-Marktes in den kommenden Jahren aus. In China erwartet Lux Research allerdings eine geringere Nachfrage bis 2021 und die Entwicklung in den USA ist noch eher ungewiss. Allerdings könnte eine schnelle Integration von Speichern für einen zusätzlichen Aufschwung des Photovoltaik-Marktes sorgen.Lux Research geht bis 2021 von einer Verdoppelung der weltweit installierten Photovoltaik-Leistung auf 800 Gigawatt aus. Der jährliche Zubau werde dann rund 107 Gigawatt erreichen, schreiben die Analysten ...

