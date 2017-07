Das Stuttgarter Unternehmen habe in dieser Woche seine erste Investition in ein chinesisches Startup getätigt, und zwar im Zuge einer Finanzierungsrunde im Volumen von 46 Millionen US-Dollar der Firma Momenta, hieß es. Die Gesellschaft mit Sitz in Peking bietet Sensoren und Kartensoftware an. Mehr z ...

Den vollständigen Artikel lesen ...