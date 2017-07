-------------------------------------------------------------- Hier geht es zum Video >>> http://ots.de/dvhvX --------------------------------------------------------------



"Damals, heute, morgen - schon seit 70 Jahren erfolgreich für eine verantwortungsvolle Mobilität in Deutschland": Unter diesem Motto hat RCI Banque Deutschland, Autobank der Renault-Nissan Allianz in Deutschland, jetzt ein Video zu ihrer 70-jährigen Erfolgsgeschichte veröffentlicht, das in Zusammenarbeit mit dem Konzepter Oliver Kapusta von Noverheads und der Filmproduktionsgesellschaft Sommer&Co entstanden ist. Als "digitale Visitenkarte" ist das neue Video jetzt auf der Webseite von RCI Banque Deutschland unter rcibanque.de/aktuelles/news/rci-video und auf YouTube zu sehen.



Zum Video "Damals, heute, morgen": Louis Renault selbst war es, der die Mobilität im Automobil für den Menschen erschwinglich machen wollte - mit Finanzierungen für den Renault 4CV hatte es 1947 auch in Deutschland begonnen. Heute ist die Renault Bank ein Geschäftsbereich von RCI Banque Deutschland, die Mobilitätslösungen in den Autohäusern nicht nur von Renault und Dacia, sondern auch von Nissan und Infiniti anbietet. Außerdem ist das Neusser Unternehmen seit 2013 mit Tagesgeld- und Festgeldkonten im Internet erfolgreich; vor Kurzem ging der RCI Versicherungs-Service online. Für die Zukunft gut aufgestellt: RCI Banque Deutschland plant mit vielen neuen Ideen und Initiativen heute schon für die moderne Mobilität von morgen.



Über RCI Bank and Services und RCI Banque Deutschland



RCI Bank and Services (RCI Banque S.A.) ist eine französische Automobilbank, die mit 3.100 Mitarbeitern in 36 Ländern weltweit agiert. RCI Banque Deutschland ist die deutsche Niederlassung der französischen RCI Banque S.A. und vertreibt ihre Finanzprodukte unter dem Namen der Geschäftsbereiche Renault Bank, Nissan Bank und Infiniti Financial Services. RCI Banque Deutschland bietet ihre Produkte - Finanzierung, Leasing, Versicherungen und Services - über die Automobilhändler der Marken Renault, Dacia, Nissan und Infiniti an. Darüber hinaus wird das Unternehmen den spezifischen Anforderungen innerhalb der Einkaufsfinanzierung für Automobilhändler gerecht.



Seit 1947 ist RCI Banque Deutschland als eine der renommiertesten und erfahrensten Autobanken in Deutschland aktiv. In den 1970er Jahren führte das Institut die ersten Leasingangebote für Privatkunden erfolgreich in Deutschland ein und zählt zu den Wegbereitern von Niedrigzinsen und attraktiven Paketlösungen für den deutschen Markt. Zuletzt hat das Unternehmen innovative Konzepte für die kostengünstige Anmietung von Batterien bei Renault und Nissan Elektrofahrzeugen in Deutschland eingeführt und ist seit 2013 als "Renault Bank direkt" unter renault-bank-direkt.de auch im Einlagengeschäft erfolgreich. Seit 2017 ist der RCI Versicherungs-Service mit einem Angebot für zahlreiche Versicherungsprodukte unter rci-versicherungs-service.de online. Unternehmenssitz von RCI Banque Deutschland ist Neuss in Nordrhein-Westfalen. Ihre 70-jährige Erfolgsgeschichte hat RCI Banque Deutschland in einem Video unter rcibanque.de/unternehmen dargestellt.



