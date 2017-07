Vereinfachte Zusammenarbeit über Amazon Chime Delivered by Level 3



Frankfurt, Deutschland und Broomfield, Colorado (ots/PRNewswire) - - IT-Abteilungen stehen heute vor der Herausforderung, Unternehmen bei der vorteilhaften Umsetzung der Digitalisierung zu unterstützen. Gleichzeitig ersetzen sie herkömmliche, einzelne Kollaborationsdienste oder integrieren sie in effizientere Lösungen, um die Anforderungen zunehmend mobiler und internationaler Mitarbeiter zu erfüllen. Level 3 Communications, Inc. (http://www.level3.com/) (NYSE: LVLT) unterstützt Unternehmen bei diesem Prozess mit der Einführung von Amazon Chime delivered by Level 3 (http://www.level3.com/en/landing-pages/amazon-chime-and-level-3/), einem weltweiten, einheitlichen Kommunikationsservice.



Hier erfahren Sie, wie Amazon Chime delivered by Level 3 zur Produktivitätssteigerung und Rationalisierung der Betriebsabläufe eingesetzt werden kann: http://www.level3.com/en/landing-pages/amazon-chime-and-level-3/.



Amazon Chime delivered by Level 3 im Überblick:



- Amazon Chime delivered by Level 3 wird von einem einzigen Anbieter betrieben und ist eine einheitliche Kommunikationslösung, die über Amazon Web Services (AWS) läuft, inklusive umfassender Level 3 Kundenbetreuung. - Mit dem Pay as you go (PAYG)-System, können Kunden auf ein Collaboration Tool zugreifen, ohne langfristige Vertragsbindungen oder Investitionen im Vorfeld. - Mit Amazon Chime delivered by Level 3 haben Unternehmen Zugriff auf eine flexible Kommunikationsplattform mit weltweiten Service Level Agreements (SLAs) von Level 3. - Amazon Chime delivered by Level 3 steht Kunden von Level 3 in Nordamerika sowie in der Region EMEA (Europe, Middle East and Africa) zur Verfügung.



Hauptvorteile von Amazon Chime delivered by Level 3:



- Amazon Chime delivered by Level 3 vereint zahlreiche Tools in einem Video-, Sprach-, Chat- und Screensharing-System. - Level 3 ermöglicht es Kunden, moderne Enterprise-Lösungen einzurichten, ohne Belastung der internen Ressourcen. - Während der gesamten Einführung unterstützt Level 3 seine Kunden mit Training sowie professionellen- und Implementierungsdiensten.



Zitate: Carlin Wiegner, General Manager von Amazon Chime, Amazon Web Services "AWS und Level 3 können zu ihrer Zusammenarbeit bei der Bereitstellung von Unternehmenslösungen eine solide Erfolgsbilanz vorweisen. Unsere Kunden bestätigen, dass Amazon Chime mit einem einzigen Tool Besprechungen vereinfacht, da es den pünktlichen Beginn sicherstellt und Mitarbeitern qualitativ hochwertige Besprechungen über Video, Sprache und Chats ermöglicht. Als ein Advanced Partner im AWS Partner Network ist Level 3 bestens aufgestellt, um mit uns bei der Bereitstellung von Amazon Chime zusammenzuarbeiten."



Cindy Whelan, Principal Analyst, Global IT Managed and Hosted Services von GlobalData



"Trotz der Fortschritte bei Konferenztechnologien werden Onlinebesprechungen oft aufgrund der bekannten Probleme, wie Zugangsdaten für Anrufe und Störungen durch Hintergrundgeräusche verzögert. Amazon Chime delivered by Level 3 gibt Enterprise-Kunden von Level 3 eine neue Option bei Kollaborationsdiensten. Sie können mit einem einzigen Klick an einer Besprechung teilnehmen. Der geräuschkompensierte Ton erhöht zudem die effektive Besprechungszeit."



Anthony Christie, CMO von Level 3



"Die richtigen Kommunikationswerkzeuge sind für den Erfolg jedes Unternehmens, das sich inmitten der digitalen Transformation befindet, unumgänglich. Mit Amazon Chime delivered by Level 3 haben Kunden den Vorteil der Flexibilität von AWS, kombiniert mit dem äußerst zuverlässigen und sicheren globalen Netzwerk von Level 3. Zusammen mit einem umfassenden Support-Modell, können sie sich so auf das konzentrieren, was für ihr Geschäft am wichtigsten ist."



Zusätzliche Quellen:



- Sehen Sie im Video die Vorteile von Amazon Chime (http://level3.lookbookhq.com/chime/video) - Hier erfahren Sie, was Unified Communications (http://level3.lookbookhq.com/chime/infographic) vorantreibt - Hier stellt Anthony Christie die neusten Trends bei Unified Communications (http://level3.lookbookhq.com/chime/blog) vor



Weitere Informationen über das zukunftsweisende Netzwerk von Level 3 finden Sie auf www.level3.com.



