WASHINGTON (dpa-AFX) - Die Verbraucherstimmung in den USA hat sich im Juli überraschend aufgehellt. Der vom Conference Board erhobene Indikator sei um 3,8 Punkte auf 121,1 Zähler gestiegen, teilte das private Marktforschungsinstitut am Dienstag in Washington mit. Volkswirte hatten im Schnitt hingegen einen Rückgang auf 116,5 Punkte erwartet.

Der Wert vom Vormonat wurde von ursprünglich 118,9 Punkten auf 117,3 Punkte nach unten revidiert. Insgesamt befindet sich der Indikator auf vergleichsweise hohem Niveau, nachdem er im März bei 124,9 Punkten den höchsten Wert seit über 16 Jahren erreicht hatte.

Bei den Unterindikatoren zeichnete sich im Juli laut dem Forschungsinstitut ein einheitliches Bild ab. Sowohl die Beurteilung der aktuellen Lage als auch die Erwartungen hatten sich verbessert./tos/jkr/he

