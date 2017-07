Mainz (ots) - Volle Kanne - Service täglich Moderation: Nadine Krüger



Beginn Lehrjahr 2017 - Noch immer viele Stellen unbesetzt Lieferdienste im Test - Was leisten Amazon Fresh & Co.? Methadon gegen Krebs - Neue Erkenntnisse der Forschung



Gast im Studio: Tim Oliver Schultz, Schauspieler



Mittwoch, 26. Juli 2017



drehscheibe Moderation: Tim Niedernolte



Risse in Staufen - Ärger der Opfer Expedition Deutschland: Ilmtal - Zuhause auf dem Land Ein Tag als... - Gemüselieferantin



Mittwoch, 26. Juli 2017



hallo deutschland Moderation: Andrea Ballschuh



Giftstoffe im Flugzeug - Wie gefährlich ist Kabinenluft?



Mittwoch, 26. Juli 2017, 17.45 Uhr



Leute heute Moderation: Florian Weiss



Promis lieben Italien - "La Dolce Vita" in München Die Bullyparade ist zurück - Michael "Bully" Herbig im Kino Zu Besuch bei Jogl Brunner - Ein Tag in den Alpen



Mittwoch, 26. Juli 2017, 22.15 Uhr



dunja hayali



Geschichten mit sozialpolitischem Zündstoff mitten aus dem Leben. Im Talkmagazin des ZDF präsentiert Dunja Hayali Reportagen und spricht im Studio mit Menschen, die uns berühren. In ihren Reportagen taucht Dunja Hayali in Konfliktzonen unserer Gesellschaft ein. Was bewegt die Menschen in diesem Wahljahr? Wo liegen die Probleme? Was passiert, wenn man die Perspektive wechselt und vom Beobachter zum Betroffenen wird?



Authentische und überraschende Geschichten, die anschließend im Studio diskutiert werden. Nicht nur Betroffene kommen zu Wort, sondern auch Entscheidungsträger - unter anderem aus Politik und Wirtschaft - werden im Talk mit der Lebenswirklichkeit konfrontiert. Das Talkmagazin "dunja hayali" will informieren und wichtigen Themen unserer Zeit mit spannenden Gästen und Protagonisten ein Gesicht geben. Informativ, kontrovers und authentisch.



Mittwoch, 26. Juli 2017, 23.15 Uhr



auslandsjournal Moderation: Antje Pieper



Hilferuf aus Italien - Allein in der Flüchtlingskrise Die Türkei im Ausnahmezustand - Hungerstreik für Gerechtigkeit Grüner Glanz vom Hindukusch - Die Taliban und der Smaragd-Schmuggel Japans Anti-Stress-Therapie - "außendienst" im Tal der Tränen



