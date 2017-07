Im Kampf ums Überleben hat der Erotikhändler Beate Uhse zwei Tochterunternehmen in den Niederlanden verkaufen müssen. Dennoch wird das Unternehmen im Jahr 2017 voraussichtlich auch weiterhin rote Zahlen schreiben.

Der kriselnde Erotikhändler Beate Uhse hat im Überlebenskampf zwei Töchter in den Niederlanden verkauft. Auch deshalb werde das Unternehmen 2017 voraussichtlich weiter in den roten Zahlen stecken, wie der neue Vorstandschef Michael Specht am Dienstag in Hamburg einräumte. Er rechne für 2017 vorläufig mit einem Verlust im "niedrigeren zweistelligen" Millionen-Euro-Bereich.

Der Kaufpreis für den niederländischen

