München / Minneapolis, 25. Juli 2017 - Allianz Life Insurance Company of North America, ein Unternehmen der Allianz Gruppe, und der Fussballclub Minnesota United FC geben eine mehrjährige Partnerschaft zur Namensrechtevergabe für das zukünftige Stadion des Vereins in St. Paul, Minneapolis bekannt. Das Stadion wird den Namen "Allianz Field" tragen. Das Allianz Field ist das erste von privaten Investoren finanzierte Sportstadion in Minnesota, das nicht direkt aus öffentlicher Hand gefördert wird.

"Wir sind sehr froh, das ‚Allianz Field' als neues Mitglied in unserer Stadionfamilie zu begrüssen", sagt Jean-Marc Pailhol, Head of Group Market Management & Distribution der Allianz SE. "Allianz Life ist der führende Anbieter von Altersvorsorge in den Vereinigten Staaten und die neue Partnerschaft - unsere erste in Nordamerika - eröffnet uns vor Ort neue Möglichkeiten, mit Kunden und Partnern ins Gespräch zu kommen, unsere Leidenschaft für Fussball zu teilen und unser Engagement für die Gemeinschaft zu zeigen."

Bauarbeiten 2019 abgeschlossen

Die Bauarbeiten am "Allianz Field" sollen pünktlich zum Start der Major League Soccer (MLS) Saison 2019 abgeschlossen sein. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...