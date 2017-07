Baden-Baden (ots) - Samstag, 29. Juli 2017 (Woche 31)/25.07.2017



Korrigierten Untertitel beachten!



15.45 Eisenbahn-Romantik



Wüsten, Züge, Dromedare - Bahnabenteuer in Marokko Erstsendung: 20.01.2014 in SWR/SR Folge 695



Montag, 31. Juli 2017 (Woche 31)/25.07.2017



Geänderten Programmablauf beachten!



23.30 (VPS 00.15) Die Quiz-Helden - Wer kennt den Südwesten? (WH von SO) Erstsendung: 30.07.2017 in SWR/SR Moderation: Jens Hübschen Folge 50



00.15 (VPS 01.00) Wer weiss es? Erstsendung: 13.02.2017 in HR



01.00 (VPS 01.45) strassen stars Erstsendung: 19.03.2017 in HR Folge 421



01.30 (VPS 02.15) Dings vom Dach Die Rateshow um geheimnisvolle Gegenstände Erstsendung: 04.12.2016 in HR Moderation: Sven Lorig Rateteam: Yared Dibaba, Miriam Lange, Susanne Pätzold, Matze Knop



02.15 (VPS 23.29) Hätten Sie's gewusst? Erstsendung: 28.10.1961 in BR



(bis 03.00 - weiter wie mitgeteilt)



Samstag, 05. August 2017 (Woche 32)/25.07.2017



22.50 SWR4 Schlager-Open-Air in Zweibrücken Reporterin: Annette Dany



Im romantischen Rosengarten in Zweibrücken präsentiert SWR4 eine Schlagernacht der Extraklasse: Angesagte Schlagerstars wie Vanessa Mai, Maite Kelly, Peter Kraus, Fantasy, Franziska Wiese und Francine Jordi verwandeln die Veranstaltungswiese in einen Tanzboden.



Ein wunderschöner Sommerabend mit vielen mitreißenden Liedern und einer imposanten Bühnenshow.



Montag, 07. August 2017 (Woche 32)/25.07.2017



Geänderten Programmablauf beachten!



23.30 (VPS 00.10) Die Quiz-Helden - Wer kennt den Südwesten? (WH von SO) Erstsendung: 06.08.2017 in SWR/SR Moderation: Jens Hübschen Folge 51



00.15 (VPS 00.55) Stadt - Land - Quiz (WH von SA) Das Städteduell im Südwesten



01.00 (VPS 01.40) Wer weiss es? Erstsendung: 20.02.2017 in HR



01.45 (VPS 02.25) strassen stars Erstsendung: 26.03.2017 in HR Folge 435



02.15 (VPS 02.55) Dings vom Dach Die Rateshow um geheimnisvolle Gegenstände Erstsendung: 11.12.2016 in HR



Moderation: Sven Lorig



Rateteam: Achim Winter, Susanne Pätzold, Sonya Kraus, Bernd Stelter



03.00 (VPS 23.30) Die 6/7 G'scheiten Bertha-von-Suttner-Gymnaisum Andernach gegen Ernst-Sigle-Gymnasium Kornwestheim Erstsendung: 11.05.1986 in SWR BW Moderation: Elmar Hörig



(bis 03.40 - weiter wie mitgeteilt)



Samstag, 12. August 2017 (Woche 33)/25.07.2017



Zusatz im Titel, Untertitel und Erstsendedatum für SR beachten!



17.30 SR: sportarena extra



Celebration: 20 Jahre Magic Artists Erstsendung: 21.01.2017 in SR



Montag, 14. August 2017 (Woche 33)/25.07.2017



Zusatz im Titel, Untertitel und Erstsendedatum für SR beachten!



08.50 SR: sportarena extra (WH von SA) Celebration: 20 Jahre Magic Artists Erstsendung: 21.01.2017 in SR



Montag, 14. August 2017 (Woche 33)/25.07.2017



Geänderten Programmablauf beachten!



23.30 (VPS 00.15) Die Quiz-Helden - Wer kennt den Südwesten? (WH von SO) Erstsendung: 13.08.2017 in SWR/SR Moderation: Jens Hübschen Folge 52



00.15 (VPS 01.00) Stadt - Land - Quiz (WH von SA) Das Städteduell im Südwesten Erstsendung: 12.08.2017 in SWR/SR



01.00 (VPS 01.45) Wer weiss es? Erstsendung: 06.03.2017 in HR



01.45 (VPS 02.30) strassen stars Erstsendung: 02.04.2017 in HR Folge 430



02.15 (VPS 03.00) Dings vom Dach Die Rateshow um geheimnisvolle Gegenstände Erstsendung: 18.12.2016 in HR Moderation: Sven Lorig Rateteam: Peter Nottmeier, Martina Brandl, Enie van de Meiklokjes, Bodo Bach



03.00 (VPS 23.30) Die 6/7 G'scheiten Erstsendung: 25.05.1986 in SWR BW Moderation: Elmar Hörig



(bis 03.45 - weiter wie mitgeteilt)



