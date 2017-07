Mit großem Aufwand hat Opel in den vergangenen Jahren das eigene Image aufpoliert. Doch vor dem Verkauf an PSA zeigt sich: Der Ertrag der Kampagnen ist überschaubar - es fehlt weiter an der Substanz. Eine Analyse.

In wenigen Wochen soll der Verkauf an den französischen Konzern PSA über die Bühne gehen. Und wäre Opel ein Gebrauchtwagen müsste man ganz nüchtern feststellen, dass es rostet unterm Lack. Die ersten sechs Monate des Jahres zeigen erneut, dass die Rüsselsheimer substanzielle Probleme haben. Als einzige Marke, neben kleinen japanischen Konkurrenten, hat Opel in einem insgesamt wachsenden europäischen Markt weniger Autos verkauft als im Vorjahr - und das trotz Ergebniskosmetik.

Der jahrelange Chef Karl-Thomas Neumann, der an der Spitze jahrelang Optimismus verbreitete und Opel neues Selbstbewusstsein einimpfte, wird das Unternehmen verlassen, sobald der Verkauf an PSA komplett abgeschlossen ist. Die letzte Bilanz, die er hinterlässt, ist bescheiden. Auch wenn General Motors das Ergebnis von Opel nicht mehr explizit ausweist, dürfte im ersten Halbjahr ein dreistelliger Millionenverlust angefallen sein.

Die Marken Opel und Vauxhall, die in den Bilanzen des bisherigen Mutterkonzerns unter dem Kürzel GME geführt wurden, werden im Bericht zum zweiten Quartal nur noch unter "nicht fortgeführte Geschäftsaktivitäten" ausgewiesen. Und genau hier steht im ersten Halbjahr unterm Strich ein Minus von 839 Millionen Dollar in der GM-Bilanz, wo im Vorjahr noch ein Plus von 114 Millionen Dollar stand. Wie groß der Anteil der Rüsselsheimer an diesem Verlust ist, bleibt unklar. Doch er dürfte beträchtlich sein.

Das lässt sich auch an den anderen Ergebnissen ablesen, die der Konzern veröffentlich hat. 599.000 Autos haben Opel und Vauxhall im ersten Halbjahr verkauft. Das sind 3,2 Prozent weniger als im Vorjahreszeitraum. In einem insgesamt wachsenden Markt schrumpft Opel damit weiter.

Nachdem man ...

