Oak Brooks - Der US-Fastfood-Konzern McDonald's lockt mit neuen Burgern und Sonderangeboten wieder deutlich mehr Kunden in seine Schnellrestaurants. Im zweiten Quartal kletterten die Verkaufszahlen stärker als erwartet, was den Gewinn überraschend kräftig steigen liess. Unter dem Strich blieben fast 1,4 Milliarden Dollar (1,2 Mrd Euro), wie das Unternehmen am Dienstag mitteilte. Das waren 28 Prozent mehr als im entsprechenden Vorjahreszeitraum.

"Wir bauen ein besseres McDonald's, und die Kunden bemerken es", kommentierte Konzernchef Steve Easterbrook die Ergebnisse. McDonald's tat sich vor allem im hart umkämpften US-Heimatmarkt lange Zeit schwer und versucht, mit günstigen Aktionsverkäufen und neuen Angeboten wie Gourmet-Burgern die Trendwende ...

