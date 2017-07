Von Thomas Leppert

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Börsen in Europa notieren am Dienstagnachmittag im Plus. Doch vom Tageshoch haben die Aktienmärkte bereits wieder ein paar Punkte eingebüßt. Den Grund lieferte der feste Euro, der gegen den Dollar zeitweise über 1,17 notierte. Ein auf Rekordhoch gestiegener Ifo-Geschäftsklimaindex aus Deutschland verhalf dem Aktienmarkt am Vormittag auf die Sprünge. "Die Unternehmen blicken optimistischer denn je in die Zukunft", lautet die Einschätzung von Thomas Gitzel, Chefökonom der VP Bank. Der Ifo-Geschäftsklimaindex entferne sich aber damit weiter von der Realität, denn das Wirtschaftswachstum werde im laufenden Jahr keinen Rekordzuwachs verbuchen.

Ein BIP-Zuwachs von voraussichtlich 2 Prozent sei aber bereits ein guter Wert. Ansonsten liefert die laufende Berichtssaison die Impulse für die Einzelwerte. Der DAX gewinnt 0,5 Prozent auf 12.270 Punkte, im Tageshoch notierte der Index bereits bei 12.302 Zählern. Für den Euro-Stoxx-50 geht es 0,8 Prozent auf 3.482 nach oben.

Mit der Stärke des Euro zum Dollar richtet sich die Aufmerksamkeit der Anleger bereits auf die geldpolitische Entscheidung der US-Notenbank am Mittwoch. Die Erwartungen an eine weitere Zinserhöhung in diesem Jahr in den USA liegt mittlerweile nur noch bei 48 Prozent, wie der Zinsterminmarkt zeigt. Bis Ende 2018 soll es nach den aktuellen Projektionen der US-Notenbank insgesamt drei Zinserhöhungen geben. Die Finanzmärkte hegen daran aber Zweifel.

Covestro überzeugt - doch Marge könnte sinken

Für die Covestro-Aktie geht es nach Zahlenausweis um 1,8 Prozent nach unten. Covestro hat die Ergebniserwartungen von Independent Research (IR) und die Markterwartungen im zweiten Quartal übertroffen und die Unternehmensprognose für 2017 bestätigt. Die Analysten gehen davon aus, dass sich die im ersten Halbjahr gezeigte erfreuliche Ergebnisentwicklung zunächst fortsetzen wird. Allerdings dürfte sich das hohe Margenniveau im Bereich Polyurethane in der zweiten Jahreshälfte abschwächen und sich auf ein normales Niveau einpendeln.

Akzo Nobel verlieren 0,3 Prozent. Trotz eines besseren Umsatzes sei es Akzo nicht gelungen, dies in höhere Gewinne umzumünzen. Grund seien höhere Kosten gewesen, die vor allem den Bereich Marine & Protective Coatings belastet hätten. Im Fokus des Marktes stehe aber weiter die Entflechtung des Konzerns; der Margendruck in einigen Segmenten dürfte daher nicht belasten.

Zahlen und Übernahmen im Luxusgüterbereich

Societe Generale äußert sich insgesamt recht angetan zu den Quartalszahlen von Luxottica. Zwar fehle weiter eine Beschleunigung des Umsatzwachstums, allerdings habe das Unternehmen die Kosten unter Kontrolle. Positiv heben die Analysten den Anstieg der EBIT-Marge um 10 Basispunkte heraus. Luxottica gewinnen 2,4 Prozent an der Mailänder Börse.

Für die Aktie des Damenschuhherstellers Jimmy Choo geht es in London um knapp 17 Prozent nach oben, nachdem der US-Modekonzern Michael Kors die Übernahme des britischen Unternehmens für 896 Millionen Pfund angekündigt hat. Das Übernahmegebot liegt 18 Prozent über dem Schlusskurs der Jimmy-Choo-Aktie von Montag. Aktien der Zeitarbeitsfirma Randstad gehören zu den Top-Gewinnern in Europa und legen 5,5 Prozent zu. Hauptsächlich das deutlich höhere Umsatzwachstum habe positiv überrascht, unterstreichen die Analysten von ING.

Im TecDAX steigt die Aixtron-Aktie nach Zahlenvorlage um 2,3 Prozent. Stützend wirken starke Auftragseingänge und die daraus folgende Absatzprognoseerhöhung. Für ein kräftiges Minus hatten zuvor Aussagen des Interim-CEO Kim Schindelhauer gesorgt, wonach Aixtron nicht zu verkaufen sei. "Das hat zunächst einmal viele Hoffnungen auf eine gute Prämie zerschlagen", sagt ein Händler.

Im MDAX geht es für Axel Springer nach einer Hochstufung durch Barclays um 3,8 Prozent nach oben. Nach einer Kaufempfehlung durch die Deutsche Bank ziehen Talanx sogar noch deutlicher um 7,3 Prozent an. Das aktuelle Kursniveau biete einen guten Zeitpunkt zum Einstieg, heißt es von den Analysten.

Griechenland mit nach dreijähriger Pause zurück am Kapitalmarkt

Griechenland ist nach dreijähriger Pause an den Kapitalmarkt zurückgekehrt. Am Dienstag sammelte der Schulden gebeutelte Staat 3 Milliarden Euro bei privaten Anlegern durch die Platzierung einer neuen fünfjährigen Anleihe ein. Die Erlöse der Emission dürften zum einen der Staatskasse dienen, zum anderen der vorzeitigen Ablösung eines 4,75-prozentigen Schuldpapiers, welches 2019 fällig wird, sagte ein Vertreter der Konsortialbanken.

=== INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD Euro-Stoxx-50 3.479,11 0,75 25,94 5,73 Stoxx-50 3.126,27 0,52 16,18 3,84 DAX 12.268,97 0,49 60,02 6,86 MDAX 24.638,90 0,46 112,96 11,04 TecDAX 2.264,20 0,27 6,13 24,98 SDAX 11.108,33 0,74 81,91 16,69 FTSE 7.447,73 0,95 70,00 4,27 CAC 5.173,18 0,89 45,49 6,39 Bund-Future 161,73% -0,70 -0,66 DEVISEN zuletzt +/- % Di, 7.49 Uhr Mo, 17.33 Uhr % YTD EUR/USD 1,1687 +0,29% 1,1654 1,1643 +11,1% EUR/JPY 130,36 +0,71% 129,44 129,33 +6,0% EUR/CHF 1,1069 +0,31% 1,1034 1,1015 +3,3% EUR/GBP 0,8959 +0,16% 0,8945 1,1188 +5,1% USD/JPY 111,52 +0,39% 111,09 111,07 -4,6% GBP/USD 1,3047 +0,15% 1,3028 1,3026 +5,7% ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 47,23 46,34 +1,9% 0,89 -17,1% Brent/ICE 49,52 48,6 +1,9% 0,92 -15,8% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.252,25 1.255,31 -0,2% -3,06 +8,8% Silber (Spot) 16,50 16,49 +0,1% +0,01 +3,6% Platin (Spot) 926,85 930,50 -0,4% -3,65 +2,6% Kupfer-Future 2,82 2,74 +3,0% +0,08 +11,8% ===

Kontakt zum Autor: thomas.leppert@wsj.com

DJG/thl/flf

(END) Dow Jones Newswires

July 25, 2017 10:32 ET (14:32 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.