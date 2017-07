Mainz (ots) - Woche 30/17



Mi., 26.7.



5.30 * ARD-Morgenmagazin Bitte Änderung beachten: Moderation: Anna Planken, Till Nassif



Bitte streichen: Susan Link



Woche 33/17



Sa., 12.8.



Bitte neuen Ausdruck beachten:



10.45 ZDF SPORTextra (HD/UT) Moderation: Norbert König



dazwischen: ca. 13.05 heute Xpress (HD)



Leichtathletik-WM Übertragung aus London Reporter: Peter Leissl, Marc Windgassen Zehnkampf Männer, 110 m Hürden, Diskuswurf 4 x 100 m Männer u. Frauen, Vorläufe 4 x 400 m Männer u. Frauen, Vorläufe



Weltcup Bogenschießen (ab 13.10 Uhr) Zusammenfassung aus Berlin Reporter: Alexander von der Groeben



Leichtathletik-WM (ab 13.25 Uhr) Übertragung aus London Reporter: Peter Leissl, Marc Windgassen Zehnkampf Männer, Diskuswurf



Leichtathletik-WM bei zdfsport.de: Zehnkampf Männer ab 10.50 Uhr im Livestream



Woche 34/17



So., 20.8.



Bitte Folgenänderung beachten:



8.35 Löwenzahn Classics (Mono/4:3/UT) Eine Höhlengeschichte



Peter Lustig Peter Lustig Höllerbach Peter Wagenbreth Kündig Franz Rampelmann



Buch: Karl-Heinz Käfer, Peter Lustig Regie: Hans-Henning Borgelt BRD 1981



(Weiterer Ablauf ab 8.58 Uhr wie vorgesehen. "Löwenzahn Classic: Peter steht im Bach" entfällt.)



Woche 35/17



So., 27.8.



Bitte neuen Ausdruck beachten:



15.45 ZDF SPORTextra (HD/UT)



Reit-EM Springreiten Übertragung aus Göteborg/Schweden Reporter: Gert Herrmann Moderation: Kristin Otto



ca. 16:30 Box-WM Amateure Zusammenfassung aus Hamburg Reporter: Michael Pfeffer



ca. 16:45 Kanu-Sprint-WM Zusammenfassung aus Racice/Tschechien Reporter: Norbert Galeske



ca. 17.00 heute Xpress (HD/UT)



ca. 17:05 Basketball-Länderspiel Deutschland - Frankreich Zusammenfassung aus Berlin Reporter: Daniel Pinschower



ca. 17:25 Formel 1 Großer Preis von Belgien Zusammenfassung aus Spa Reporter: Volker Grube



ca. 17:40 Leichtathletik: ISTAF Übertragung aus Berlin Reporter: Peter Leissl, Marc Windgassen Moderation: Norbert König



Kanu-Sprint-WM bei zdfsport.de: aus Racice/Tschechien ab 10.00 Uhr im Livestream



Di., 29.8.



Bitte nochmalige Programmänderung beachten:



23.28 Parteien zur Bundestagswahl * (HD) Deutschland 2017



(Weiterer Ablauf ab 23.30 Uhr wie vorgesehen.)



OTS: ZDF newsroom: http://www.presseportal.de/nr/7840 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_7840.rss2



Pressekontakt: ZDF-Planung Telefon: +49-6131-70-15246