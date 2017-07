Zweites Quartal in Folge mit Gesamtwachstum von mindestens 30 Prozent; Wachstum durch gute Upselling-Zahlen bei Bestandskunden befeuert



Foster City, Kalifornien (ots/PRNewswire) - Arena Solutions, Wegbereiter für eine cloudbasierte All-in-One-Plattform für Produktentwicklung, die PLM (Produktlebenszyklus-Management), ALM (Anwendungslebenszyklus-Management), Lieferkettenzusammenarbeit und QMS (Qualitätsmanagementsysteme) vereint, hat heute für das 2. Quartal 2017 ein Geschäftswachstum von 35 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum und damit ein Wachstum von 30 Prozent oder mehr im zweiten Quartal in Folge bekanntgegeben. Die guten Zahlen gehen auf eine robustes Geschäft bei Neuprodukten und Zusatzlizenzen bei der installierten Basis zurück.



Das Upsell-Geschäft stieg in diesem Quartal im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 63 Prozent. Zusammen mit der Vertragsverlängerungsquote trug dieser Erfolg zu einem Nettoselbstbehalt im 2. Quartal von 114 Prozent bei. Die neue Nettoannuität stieg um 60 % im Jahresvergleich und knüpft damit an die rekordträchtige neue Nettoannuität des 1. Quartals an.



Arena bietet eine umfassende, cloudbasierte Plattform zur Produktentwicklung, die alle Technik-, Qualitäts-, Herstellungs- und Betriebsdisziplinen vereint, die an der Erzeugung innovativer vernetzter Produkte beteiligt sind, und ermöglicht Rückverfolgbarkeit durch den gesamten Lebenszyklus hinweg. Ende 2016 stellte Arena mit Arena Verify (http://www.arenasolutions.com/products/alm/) eine ALM-Komponente vor (ALM=Anwendungslebenszyklus-Management), die Anforderungs-, Issue-, Bug- und Hardwaredefekt-Management in einer Lösung bereitstellt, die eine einzigartige Kombination von PLM, ALM, Lieferkettenzusammenarbeit und Qualitätsmanagement (QMS) bietet.



In zweiten Quartal 2017 konnte das Unternehmen erneut Langzeitverträge mit Kunden abschließen. Sowohl bei Vertragsverlängerungen als auch bei Neukunden sind Laufzeiten von über einem Jahr gefragt, da Arena neben kontinuierlichen Verbesserungen der Leistung und Skalierbarkeit die Plattform kontinuierlich ausbaut. In den vergangenen zehn Jahren wurden zehn neue SaaS-Produkte vorgestellt.



Im 2. Quartal 2017 kamen unter anderem die folgenden Neukunden dazu:



- SkullCandy - Hersteller der angesagtesten Kopfhörer, Ohrhörer, Gaming-Headsets, Lautsprecher und mehr. - Nevro - Medizinprodukteunternehmen und Erfinder der HF10-Therapie, eine innovative, evidenzbasierte Neuromodulationsplattform zur Behandlung chronischer Schmerzen. - Mayfield Robotics - Erfinder von Kuri, der niedlichste Home-Roboter der Welt. - PartsSource - führender Anbieter von Ersatzteillösungen für das Gesundheitswesen. - Brava Home - Entwickler von IoT- und Automatisierungslösungen für den Wohnbereich, der Technologie und Design zu einem freudigen Wohnerlebnis integriert -- beginnend in der Küche. - Collinear Networks - Pionier im Bereich von Ultrahochkapazitäts-Wireless, um 5G und die rasante Annäherung von Festnetz-, Mobilfunk- und WiFi-Breitband voranzutreiben. - Gibson Guitar - weltbekannter Hersteller von klassischen Saiteninstrumenten, darunter Akustik- und E-Gitarren, Mandolinen und Banjos.



"Im zweiten Quartal 2017 zeichnete sich bei den Kunden der Trend ab, dass sie die Vorteile einer längerfristigen Geschäftsbeziehung mit uns erkannten. Wir werden nicht nur als ein weiteres Tool gesehen, sondern als dauerhafter Partner bei der Verbesserung der kundenseitigen Produktentwicklungsprozesse", sagte Craig Livingston, Chairman & Chief Executive Officer von Arena. "Der Markt vertraut in unsere Kompetenz bei der zeitgerechten Fertigstellung komplexer Elektronikprodukte im vereinbarten Kostenrahmen. Wir haben uns der kontinuierlichen Innovation verschrieben, damit Nutzer angesichts immer strengerer Compliancevorgaben und höherer Qualitätsstandards der Konkurrenz einen Schritt voraus bleiben."



Informationen zu Arena Solutions



Arena, der Erfinder von cloudbasiertem PLM, bietet eine All-in-One-Plattform für Produktentwicklung, die PLM, ALM, Lieferkettenzusammenarbeit und QMS für die Gestaltung und die Fertigung komplexer Elektronik vereint. Mit Arena können Elektro-, Maschinenbau-, Software- und Firmware-Ingenieure mit Herstellungs- und Qualitätsteams zusammenarbeiten, um ihre Stückliste zu verwalten, technische Änderungsaufträge zu ermöglichen und die Prototypenentwicklung zu beschleunigen. Dadurch können Kunden von Arena leichter Standards erfüllen und gleichzeitig die Einhaltung gesetzlicher Bestimmungen sicherstellen, Schulungsmanagement verbessern, die Kosten senken, die Qualität verbessern und die Markteinführungszeit verkürzen. Arena wurde als einer der Top 10 PLM-Anbieter eingestuft und hat 2016 und 2017 den begehrten Design News Golden Mousetrap Award gewonnen. Weitere Informationen finden Sie unter http://www.arenasolutions.com.



Um mehr über Arena Solutions zu erfahren:



Lesen Sie den Arena-Blog (http://www.arenasolutions.com/blog) zu Produktdesign, -entwicklung und -herstellung. Folgen Sie @arenasolutions (http://www.twitter.com/arenasolutions) auf Twitter. Folgen Sie Arena auf LinkedIn (http://www.linkedin.com/company/arena-solutions/).



Arena und Arena Solutions sind Marken von Arena Solutions, Inc., Reg. U.S. Pat. & Tm. Off. Alle Rechte vorbehalten. Andere Produkt- und Firmennamen sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.



Logo - http://photos.prnewswire.com/prnh/20151117/288645LOGO



OTS: Arena Solutions newsroom: http://www.presseportal.de/nr/116110 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_116110.rss2



Pressekontakt: Joseph Rigoli LEWIS Global Communications 781.418.2400 arena@teamlewis.com