New York - Die Standardwerte in New York haben im frühen Dienstagshandel inmitten der auf Hochtouren laufenden Berichtssaison zugelegt. Dem breiter gefassten S&P 500 gelang dabei der Sprung auf ein Rekordhoch bei 2479,58 Punkten. Zuletzt stand der Index mit plus 0,33 Prozent auf 2477,99 Zählern knapp darunter.

Auch der Leitindex Dow Jones Industrial präsentierte sich mit einem Gewinn von 0,49 Prozent auf 21'618,29 Punkten freundlich. Positiv aufgenommene Geschäftszahlen von McDonalds und Caterpillar trugen zur guten Stimmung bei.

Etwas schwächer zeigte sich hingegen die Technologiebörse Nasdaq, wo das Kursminus der Google-Mutter Alphabet belastete. Der Auswahlindex Nasdaq 100 gab um 0,30 Prozent auf 5923,82 Punkte nach. Am Vortag hatte er bei 5950,58 Punkten eine Bestmarke gesetzt.

Von der Konjunktur kamen unterschiedliche Signale: So waren Daten vom Häusermarkt ...

