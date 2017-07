FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Mittwoch, den 26. Juli:

TERMINE MIT ZEITANGABE 07:00 CH: Lonza Halbjahreszahlen (14.30 Call) 07:00 D: Klöckner & Co Q2-Zahlen (10.00 h Call) 07:00 D: Kion Halbjahreszahlen 07:00 F: Thales Halbjahreszahlen 07:00 F: LafargeHolcim Q2-Zahlen 07:00 F: Orange Halbjahreszahlen 07:30 D: Telefonica Deutschland Q2-Zahlen (8.45 h Call) 07:30 D: Daimler Q2-Zahlen (8.00 h Call) 07:30 D: Vossloh Q2-Zahlen 07:30 D: Gea Group Q2-Zahlen 07:30 NL: KPN Q2-Zahlen 07:45 F: PSA Group Halbjahreszahlen 08:00 D: Puma Q2-Zahlen (9.30 h Call) 08:00 GB: Sage Group Q3 Trading Update 08:00 E: Gas Natural Halbjahreszahlen 08:45 F: Verbrauchervertrauen 07/17 10:30 GB: BIP Q2/17 (1. Veröffentlichung) 11:00 D: Deutsche Bahn Halbjahres-Pk, Berlin 12:55 USA: Coca-Cola Q2-Zahlen 13:00 USA: State Street Q2-Zahlen 13:00 GB: GlaxoSmithKline Q2-Zahlen 13:00 USA: Ford Motor Q2-Zahlen 13:30 USA: Boeing Q2-Zahlen 16:00 USA: Verkauf neuer Häuser 06/17 16:30 USA: Energieministerium Ölbericht (Woche) 17:45 F: Vallourec Halbjahreszahlen 17:45 F: LVMH Halbjahreszahlen 18:00 E: Siemens Gamesa Halbjahreszahlen 20:00 USA: Fed Zinsentscheid 22:05 USA: PayPal Q2-Zahlen 22:10 USA: Facebook Q2-Zahlen TERMINE OHNE GENAUE ZEITANGABE CH: STMicroelectronics Q2-Zahlen D: Deutsche Börse Q2-Zahlen D: Baader Bank Halbjahreszahlen J: Nintendo Q1-Zahlen USA: Xilinx Halbjahreszahlen USA: Corning Q2-Zahlen USA: Nasdaq Q2-Zahlen SONSTIGE TERMINE D: Außerordentliche Aufsichtsratssitzung bei Volkswagen Der Aufsichtsrat von Volkswagen trifft sich am späten Mittwochnachmittag. Dem Vernehmen nach beraten die Mitglieder über die Kartellvorwürfe gegen den Konzern. 09:30 LU: Entscheidung des EuGH über das geplante Fluggastdaten-Abkommen der EU mit Kanada 10:00 D: Netzbetreiber Amprion stellt mögliche Trassenkorridore für Stromautobahn vor 11:00 D: Pk Deutsche Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz und der Kanzlei Nieding+Barth zum VW-Abgasskandal, Frankfurt USA: Urteil gegen geständigen VW-Mitarbeiter in den USA geplant Der Ingenieur war wegen des Dieselskandals im Juni 2016 festgenommen und hatte als Kronzeuge umfassend ausgesagt. Ihm drohen bis zu fünf Jahre Haft und 250 000 Dollar Geldstrafe.

