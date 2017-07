Berlin (ots) - Das Netzwerk Facebook bietet auch seinen deutschen Nutzern demnächst die Möglichkeit an, Waren anzubieten und zu verkaufen. Im vergangenen Herbst hatte das Unternehmen seinen "Marketplace" in den USA, Großbritannien, Australien und Neuseeland gestartet. Diese Funktion soll noch im Juli auch in weiteren europäischen Ländern freigeschaltet werden, wie aus internen Unterlagen hervorgeht, die dem Berliner "Tagesspiegel" vorliegen. "Facebook beginnt Ende Juli, die Marktplatz-Funktion in Europa zu aktivieren", sagte eine Person, die in die Plänen eingeweiht ist. Zunächst soll der Flohmarkt in Irland, Italien, Portugal und Spanien starten. Es folgen Deutschland, Frankreich und die Benelux-Staaten. Nach dem Zeitplan soll der Marktplatz, eine Konkurrenz zum Portalen wie "eBay Kleinanzeigen", hierzulande Mitte August sichtbar sein. Das Unternehmen selbst äußerte sich auf Anfrage der Zeitung nicht dazu.



