Rom (ots/PRNewswire) -



Am 22. Juli fand im renommierten Hotel The Church Palace in Rom die Kampfsportveranstaltung Magnum FC 2 statt, bei der sich die besten nationalen und internationalen Kampfsportler trafen. Im Rahmen der Veranstaltung wurden neun Kämpfe in den Disziplinen K1, Muay Thai und Sanda und neun MMA-Kämpfe ausgetragen. Am Freitag fand im The Church Village - jetzt unter dem Namen Magnum FC Fighters Village - das offizielle Wiegen statt, präsentiert von Grant Waterman, einem offiziellen UFC-Richter, und in Anwesenheit von Max Baggio, Präsident der Kombat Leaguesowie Patrizia Marin, CEO von Magnum FC.



(Logo: http://mma.prnewswire.com/media/538757/Magnum_FC_Logo.jpg )



(Photo: http://mma.prnewswire.com/media/538756/Magnum_FC_2_Lineup.jpg )



Max und Patrizia bereiten sich gerade auf eine neue Saison unglaublicher Kämpfe vor, mit dem internationalen Debut der italienischen Werbeaktion "Ein Sommernachtstraum wird Realität."



Paarungen Undercard-Kämpfe:



- Alessio Iafrate vs. Gabriele Zoroddu Gewinner: Alessio Lafrate - Jacopo Tarantino vs. Ivan Naccari Gewinner: Ivan Naccari - Claudio Amoruso vs. Mitat Isteri Gewinner: Claudio Amoruso - Edoardo Lorenzetti vs. Victor Gangan Gewinner: Edoardo Lorenzetti - Andrea Tavoletta vs. Morris Masci Gewinner: Andrea Tavoletta - Ion The real Deal vs. Carlo Limitone Gewinner: Ion The real Deal - Giancarlo Grasselli vs. Dasic Milan Gewinner: Dasic Milan - Samuel Capone vs. Antonio Costagliola Gewinner: Antonio Costagliola - Marco Manetti vs. Danilo Coda Gewinner: Marco Manetti.



Paarungen MMA main card:



- Micol di Segni und Anastasjia Gornostaeva Gewinnerin: Micol di Segni - Carlo Pedersoli vs. Pavel Pinzul Gewinner: Carlo Pedersoli - Mauro Cerilli vs. Lucasz Parobiec Gewinner: Mauro Cerilli - Fabio Russo vs. Franco De Martiis Gewinner: Franco De Martiis - Fabio Scaravilli vs. Orlando D'Ambrosio Gewinner: Orlando d'Ambrosio - Ionut-Mihaita Radu vs. Diego Nunes Gewinner: Diego Nunes by K.O. 25 seconds - Petru Dinca vs. Yari Orsini Gewinner: Yari Orsini - Danilo Pastanella vs. Marco Bianchi Gewinner: Marco Bianchi - Andrei Dinca vs. Claudio Iancu Gewinner: Claudio Iancu.



Magnum FC 2 Sponsoren: Kombat League, Marco Polo Group, The Church Palace, Sevitex, Fonte de' Medici, TopStunt. Grant Waterman nannte Magnum FC die "wichtigste Werbeveranstaltung für den Kampfsport in Italien", dank der umfassenden Erfahrungen von Max Baggio (Kombat League) in den Sportdisziplinen und Patrizia Marin (Marco Polo Experience) beim Marketing und bei der Markenbekanntheit. Mix Martial Arts (MMA) trendet gerade als vierte Sportart in den USA, dank UFC und Conor McGregor. Dieser Sport ist in Asien sehr beliebt und findet in Europa zunehmend Anhänger. In Italien gibt es schätzungsweise 6 Millionen aktive Anhänger des MMA Fighting.



OTS: Magnum FC newsroom: http://www.presseportal.de/nr/123110 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_123110.rss2



Pressekontakt: Patty Diana Tonin +39-3397621393 press@magnumfc.org