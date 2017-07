Medienmitteilung

Haag, 25. Juli 2017

Anhaltend starkes Umsatzwachstum bei VAT im zweiten Quartal 2017

Basierend auf vorläufigen Zahlen wuchs der Auftragseingang bei VAT in den ersten sechs Monaten des Jahres auf ungefähr CHF 372 Millionen, ein Anstieg von 44% gegenüber dem Vorjahr. Der Nettoumsatz für die gleiche Periode betrug etwa CHF 326 Millionen, ein Plus von rund 38% verglichen mit der Vorjahresperiode. Rund ein Prozentpunkt kam durch positive Währungseinflüsse zustande.

Ein anhaltend positives Marktumfeld mit Investitionen in Kapazitätserweiterungen in den Bereichen Halbleiter und Displays sowie die Fähigkeit der VAT rasch auf Kundenbedürfnisse zu reagieren und den Ausstoss entsprechend zu erhöhen waren die Haupttreiber des starken Wachstums.

Der bereinigte EBITDA für die ersten sechs Monate des Jahres belief sich auf ungefähr CHF 98 Millionen. Als Resultat höherer Kosten im Zusammenhang mit dem Ausbau der gesamten Lieferkette und den Investitionen in zusätzliche Kapazitäten in der Schweiz, Rumänien und in Malaysia belief sich die vorläufige bereinigte EBITDA Marge auf 30.1%.

Für das Jahr 2017 erwartet VAT neu ein Umsatzwachstum bei konstanten Wechselkursen von ungefähr 30%, gegenüber der früheren Erwartung von wenigstens 20%. Im Weiteren erwartet VAT weiterhin, dass die bereinigte EBITDA Marge für das ganze Jahr auf demselben Niveau wie im Vorjahr von 31.1% verbleibt. Der positive Einfluss des starken Umsatzanstiegs wird dabei von bedeutenden Investitionen in das zukünftige Wachstum neutralisiert. Investitionen in Sachanlagen dürften nun rund 6% des Nettoumsatzes für 2017 entsprechen gegenüber früherer Erwartungen von rund 5%. Dies aufgrund der Tatsache, dass Investitionen in den weiteren Ausbau der Fabrikationsstätte in Malaysia vorgezogen werden.

VAT wird die vollständigen Resultate zum ersten Halbjahr 2017 am 24. August 2017 kommunizieren.

