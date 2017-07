Der Wiener Rentenmarkt hat am Dienstag im Späthandel mit klar tieferer Tendenz notiert. Während sich im Frühhandel zweijährige Anleihen noch unverändert präsentiert hatten, zeigten die Bundespapiere am Nachmittag in sämtlichen beobachteten Laufzeitbereichen Kursverluste.Während in Europa am Vormittag lediglich der ifo-Geschäftsklimaindex ...

