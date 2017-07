Nachdem mit dem Solarpark "Sonnewalde" 350.000 Euro über die Crowdfunding-Plattform Econeers eingenommen werden konnte, startet Sunfarming ein zweites Projekt. Mit der Photovoltaik-Anlage "Rathenow" westlich von Berlin haben Anlegern nun die Möglichkeit, erneut in erneuerbare Energien zu investieren.350.000 Euro hat die Sunfarming Gruppe in nur 33 Tagen bei einem ersten Crowdlending-Projekt eingenommen. Nun bietet der Projektierer mit dem größeren Solarpark "Rathenow" noch mehr Anlegern die Möglichkeit, in die Energiewende zu investieren, wie das Tochterunternehmen der Alensys Alternative Energiesystem ...

