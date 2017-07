LU0255640731

Wir starten den Countdown der zehn stärksten Rentenfonds der vergangenen fünf Jahre, gemessen an der Performance. Hochzinsanleihen-Fonds sind auf den Plätzen zehn bis sechs besonders stark vertreten. die Regionen sind jedoch im Ranking bunt gemischt.Europäische Hochzinsanleihen gibt es auf Platz zehn im Nordea-1 European High Yield Bond Fund (ISIN:). Der Fonds strebt eine Rendite an, die über der durchschnittlichen Rendite des europäischen Marktes für Hochzinsanleihen liegt. Das Fondsmanagement investiert dafür mindestens zwei Drittel des Fondsvermögens in hochrentierliche Schuldtitel mit fester und variabler Verzinsung von privaten und öffentlichen Emittenten, die ihren Sitz in Europa haben oder den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in Europa ausüben. Das sind vor allem britische (28 %), US-amerikanische (16 %) und europäische Unternehmen (10 %). Der Fonds hält derzeit 13 Prozent Kasse.

